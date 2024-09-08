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Oyuncu Şahan Gökbakar’ın lüks villası kaçak çıktı!

Oyuncu Şahan Gökbakar’ın satın aldığı lüks villanın kaçak olduğu belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, villanın yıkımı için karar çıkarttı. Marmaris Belediyesi’ne yazı gönderdi. Ancak belediye yıkım işlemini gerçekleştirmedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 08 Eylül 2024
Oyuncu Şahan Gökbakar’ın lüks villası kaçak çıktı!

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Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, 2018 yılında Marmaris Delikyol Koyu'nda 10 milyon TL'ye lüks villa satın aldı. Hatta 3 milyon TL de masraf etti. Yetmedi. Gözlerden uzak olan villanın önündeki sahile de iskele yaptı. Ancak koya gelen teknelerden rahatsız olan ünlü komedyen, 'Özel mülktür girilmez' tabelasını da astı. Villanın kaçak inşa edildiği ortaya çıktı.

'VİLLA İÇİN YIKIM KARARI ÇIKTI'
Denize sıfır konumda olan lüks villa ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "Doğal Karakteri Korunacak Alan" statüsüne sahip olduğu ve yapılan her şeyin bu koruma kapsamına aykırı olduğu tespit etti. Bu yüzden yıkım kararı verdi. Gökbakar, karara itiraz ederek hukuki süreci başlattı. Ama Marmaris Belediyesi ise davanın devam etmesi nedeniyle yıkım işlemlerini gerçekleştirmedi.

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