Karabük’te akıl almaz olay: Çaldığı telefonu vermemek için soyundu!

Karabük'te bir telefon mağazasında ilginç olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Kimliği açıklanmayan bir kadın, önce kendi telefonun zorla satmaya çalıştı, ardından vitrinden bir telefon çalıp ilginç bir şekilde soyunmaya başladı.

Olay, Karabük'ün Kemal Güneş Caddesi'nde bir telefon mağazasında gerçekleşti.

ÖNCE KENDİ TELEFONUNU SATMAK İÇİN ISRAR ETTİ

Mağaza sahibinin ifadelerine göre, kadın dükkana girerek kendi telefonunu satmak istedi. Ancak, iş yeri sahibi bu talebi reddetti. Durumu kabullenmeyen kadın, defalarca telefonunu satmak için ısrar etti ve sonunda dükkanda taşkınlık yapmaya başladı.

CAMDAN BİR TANE TELEFONU ÇALDI

Bir süre sonra vitrinde sergilenen bir telefonu alarak mağazadan çıkmayan çalışan kadın, iş yeri sahibinin müdahalesiyle karşılaştı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tam o esnada, şaşırtıcı bir hamle yapan kadın, çaldığı telefonu geri vermemek için soyunmaya başladı. Güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"BİRDEN TELEFONU FIRLATTI ALMAMI İSTEDİ"

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan iş yeri sahibi Habib Nazari, "Kapatırken müşteri geldi bana. Müşteri geldi alışveriş yaptık. Alışveriş bittikten sonra tam kapatacaktım, o sırada kadının biri geldi. Birden telefonu fırlattı almamı istedi. Ben de baktım biraz anormal davranıyor ve alamayacağımı söyleyerek başka yere sormasını söyledim. 'Sen alacaksın' dedi. 2-3 kere ısrarla fırlattı telefonu. Bir kere de tam düşerken tuttum telefonu. Sonra küfür etmeye başladı. 'Telefonu alacaksın, bana para ver' dedi" ifadelerine yer verdi.

"BEN ALMADIM TELEFONU"

O sırada diğer müşterilerinin de dükkanın önünde olduğundan bahseden Nazari, "Sonra onlar çıkarken tam olayın sıkıntı olacağını anlayınca geri döndüler. Geri dönünce de bunu çıkartmaya çalıştılar. Kadın çıkmayıp kendini cama sürtmeye başladı. Yumruk attığı camdan bir tane telefon çaldı. Telefonu aldıktan sonra işte görür görmez 'Telefonu ver' dedim. 'Ben almadım telefonu' diyerek dışarı çıktı. Dışarı çıkınca da önceki kadın müşterime söyledim. Onlar da telefonu aldığını gördü" dedi.

"BİRDEN SOYUNMAYA BAŞLADI"

Daha sonra köşeye geçen şüpheli kadının telefonu almadığını iddia ederek poşeti açtığını ifade eden Nazari, "Sonra biz telefonu ver diye ısrar ederken soyunmaya başladı birden. Öyle yapınca da bizler neye uğradığımızı şaşırdık. Sırtımızı döndük. Müşteri sayesinde telefonu alabildim. Kepeği indirince ben de caddeye çıktım. Cadde de giderken bu sefer de peşimden biber gazıyla dolaşıyor. Sonra baktım olayı zapt edemeyeceğim karakola gittim. Karakolda olayı anlattım. Sonra kadını çağırdılar, konuşmaya başladılar ve beni de gönderdiler" diye konuştu.