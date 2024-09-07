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Bursa'da hediyelik eşya mağazasında yangın! Havai fişekler adeta geceyi aydınlattı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hediyelik eşya mağazasında yangın çıktı. Yangında mağazada bulunan havai fişekler tek tek patlarken, itfaiye ekipleri yangını yarım saatlik çabanın ardından söndürdü.

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Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 03:21 Güncelleme Tarihi 08 Eylül 2024, 03:21
Bursa’da hediyelik eşya mağazasında yangın! Havai fişekler adeta geceyi aydınlattı

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Yangın, saat 02.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde bulunan bir hediyelik eşya mağazasında meydana geldi.

Klimadan çıkan yangın kısa sürede büyüyerek üst katta bulunan havai fişeklerin olduğu bölgeye sıçradı. Bölgeye ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler patlamanın olduğu yangına canla başla mücadele verirken, iş yerinin hemen yanında bulunan oteldeki müşteriler tahliye edildi.

Alevleri yarım saatlik mücadele sonrası kontrol altına alınırken, mağaza kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı veya yaralanma meydana gelmezken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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