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Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay: Sahte hesap açıp babasını 2 milyon TL dolandırdı!

Babasından şiddet gören ve harçlık alamayan genç kız, fake hesap açtı. Babasına duygusal mesaj attı. 3 yılda 2 milyon lirasını aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 05 Eylül 2024
Esra Erol’da akıllara durgunluk veren olay: Sahte hesap açıp babasını 2 milyon TL dolandırdı!

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Çorum'da akıllara durgunluk veren bir aile için skandal yaşandı. İddiaya göre 12 yaşındaki S.K, adlı kız sırra kadem bastı. Ailesi onu atv'de yayınlanan Esra Erol'da programında aramaya başladı. Sevgilisi olduğu iddia edilen küçük kız, dedesinin evinde bulunarak devlet korumasına alındı.

Tüm bu gelişmelerin ardından, stüdyoda buz kestiren bir olay ortaya çıktı. İddiaya göre ailenin büyük kızı Sedef, babasından hiç harçlık alamadı. Hatta şiddete uğradı. Bunun üzerine bir plan yaptı. Güzel bir kadının fotoğrafıyla "Eda" adına 'fake' hesap açtı. Babasına duygusal mesajlar attı. Baba Mehmet Kalabas, mesajlara inandı.

ANNE SESSİZ KALDI
Kısa süre içinde mesajları atan sözde sevgili (kızı) ile yazışmalarını aksatmadı. Her istediğinde para çıkardı. Böylece 3 yıl içinde sevgili sandığı kızına 2 milyon lira yolladı. Yine iddiaya göre bu kumpası bilen anne Hülya Ülgür Kalabas de olaya sessiz kaldı. Yayına canlı bağlantı ile katılan Sedef, annesi ile babasının yüzleşmesini sağladı. Babasına "Hem bana şiddet uyguladın, hem de annemi aldattın" diyerek çıkıştı.

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