10 aylık bebek Çağatay’ın karaciğer enzimleri yüksek çıktı: Halası imdadına yetişti

Muğla'da yaşayan Arife ve Okan Topçu çifti, Çağatay adında bir erkek bebeğini kucaklarına aldı. 2 bin 550 gram ağırlığında dünyaya gelen bebek doğumdan sonra sararmaya başladı. Geçici yeni doğan sarılığı sanılan sorun bebek Çağatay'da iki aylık olduğu halde geçmeyince çift soluğu doktorda aldı. Çağatay'ın tetkiklerinde karaciğer enzimleri yüksek çıktı.

'BEN VERİRİM DEDİM'

Doktor, aileyi Karaciğer Nakli Bölümü'ne yönlendirdi. Durumu iyice kötüleşen Çağatay'a acil nakil kararı alındı. Aile gönüllü oldu, ama sadece hala Yasemin Topçu (19), tek uygun verici çıktı. Nakil gerçekleşti, Bebek şifayla taburcu edildi. Hala Yasemin Topçu, " Yengem ve ağabeyimin verici olamayacaklarını öğrendiğimde 'Ben veririm' dedim. İyi ki de vermişim. O benim canım cigerim. Onu çok ama çok seviyorum. Herkesi organ bağışına davet ediyorum" ifadelirene yer verdi.