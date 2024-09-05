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10 aylık bebek Çağatay’ın karaciğer enzimleri yüksek çıktı: Halası imdadına yetişti

10 aylık olan bebek Çağatay, doğumdan sonra sararmaya başladı. Tetiklerde karaciğer enzimleri yüksek çıktı. Acil nakil olması gereken bebeğin imdadına halası Yasemin Topçu yetişti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 05 Eylül 2024
10 aylık bebek Çağatay’ın karaciğer enzimleri yüksek çıktı: Halası imdadına yetişti

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Muğla'da yaşayan Arife ve Okan Topçu çifti, Çağatay adında bir erkek bebeğini kucaklarına aldı. 2 bin 550 gram ağırlığında dünyaya gelen bebek doğumdan sonra sararmaya başladı. Geçici yeni doğan sarılığı sanılan sorun bebek Çağatay'da iki aylık olduğu halde geçmeyince çift soluğu doktorda aldı. Çağatay'ın tetkiklerinde karaciğer enzimleri yüksek çıktı.

'BEN VERİRİM DEDİM'
Doktor, aileyi Karaciğer Nakli Bölümü'ne yönlendirdi. Durumu iyice kötüleşen Çağatay'a acil nakil kararı alındı. Aile gönüllü oldu, ama sadece hala Yasemin Topçu (19), tek uygun verici çıktı. Nakil gerçekleşti, Bebek şifayla taburcu edildi. Hala Yasemin Topçu, " Yengem ve ağabeyimin verici olamayacaklarını öğrendiğimde 'Ben veririm' dedim. İyi ki de vermişim. O benim canım cigerim. Onu çok ama çok seviyorum. Herkesi organ bağışına davet ediyorum" ifadelirene yer verdi.

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