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Bulmacanın kralı geldi! Farklı emojiyi bulan yok denecek kadar az

Görsel zeka testleri son yıllarda özellikle sosyal medya üzerinden büyük bir popülerlik kazanmış durumda. Bunlardan birisi de oldukça ilgi çeken optik illüzyonlu zeka testleri. Bu testler hem eğlenceli hem de beyin jimnastiği yapmanıza olanak tanıyor. İşte karşınızda dikkat ve hızınızı sınayacak yeni bir bulmaca!

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 12:11 Güncelleme 04 Eylül 2024, 12:11
Bulmacanın kralı geldi! Farklı emojiyi bulan yok denecek kadar az

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Resimde birçok emoji sıralanmış durumda ve hepsi birbirine çok benziyor. Ancak aralarında, diğerlerinden farklı olan tek bir emoji bulunuyor. Bu bulmacanın amacı farklı olan emojiyi mümkün olan en kısa sürede tespit etmek. İddia ediyoruz ki yüksek bir görsel zeka gerektiren bu testte başarılı olanlar, gerçekten dikkatli gözlem yapabilen kişilerdir.

FARKLI EMOJİYİ BULABİLİR MİSİN?

Bulmacamız kullanıcılarına 5 saniye gibi kısa bir süre tanıyor. Bu süre içinde farklı emojiyi bulmanız bekleniyor. Ancak bu sandığınızdan çok daha zor olabilir. Çünkü emojiler arasındaki fark oldukça ince bir detayda gizli.

BULAMAYANLAR İÇİN KÜÇÜK BİR İPUCU

Eğer hala farklı emojiyi bulamadıysanız endişelenmenize gerek yok. Çözümü hemen vermek yerine size bir ipucu sunalım.

Farklı olan emoji diğerlerine göre daha az kullanılan bir ifade taşıyor. Yani dikkatli bakıldığında gülümseyen yüzler arasında, farklı bir duygusal ifadeyi barındıran bir emojiyi arıyorsunuz.

İŞTE CEVAP

Eğer ipucumuz da işinize yaramadıysa ve hala bulmacayı çözemiyorsanız yukarıda doğru yanıtı bulabilirsiniz.

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