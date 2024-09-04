Bulmacanın kralı geldi! Farklı emojiyi bulan yok denecek kadar az

Resimde birçok emoji sıralanmış durumda ve hepsi birbirine çok benziyor. Ancak aralarında, diğerlerinden farklı olan tek bir emoji bulunuyor. Bu bulmacanın amacı farklı olan emojiyi mümkün olan en kısa sürede tespit etmek. İddia ediyoruz ki yüksek bir görsel zeka gerektiren bu testte başarılı olanlar, gerçekten dikkatli gözlem yapabilen kişilerdir.