Bulmacanın kralı geldi! Farklı emojiyi bulan yok denecek kadar az

Resimde birçok emoji sıralanmış durumda ve hepsi birbirine çok benziyor. Ancak aralarında, diğerlerinden farklı olan tek bir emoji bulunuyor. Bu bulmacanın amacı farklı olan emojiyi mümkün olan en kısa sürede tespit etmek. İddia ediyoruz ki yüksek bir görsel zeka gerektiren bu testte başarılı olanlar, gerçekten dikkatli gözlem yapabilen kişilerdir.
FARKLI EMOJİYİ BULABİLİR MİSİN?
Bulmacamız kullanıcılarına 5 saniye gibi kısa bir süre tanıyor. Bu süre içinde farklı emojiyi bulmanız bekleniyor. Ancak bu sandığınızdan çok daha zor olabilir. Çünkü emojiler arasındaki fark oldukça ince bir detayda gizli.
BULAMAYANLAR İÇİN KÜÇÜK BİR İPUCU
Eğer hala farklı emojiyi bulamadıysanız endişelenmenize gerek yok. Çözümü hemen vermek yerine size bir ipucu sunalım.