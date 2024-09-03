Safer ayı bitiş tarihi özellikle son günlerde arama motorlarında büyük bir merakla araştırılıyor. Peki, Safer ayı ne zaman bitecek? Diyanet 2024 takvimi Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak? İşte haberin detayı!
Safer ayı bitiş tarihi özellikle son günlerde arama motorlarında büyük bir merakla araştırılıyor. Peki, Safer ayı ne zaman bitecek? Diyanet 2024 takvimi Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak? İşte haberin detayı!
SAFER AYI NE ZAMAN BİTECEK?
İslami takvimde Muharrem ayının ardından gelen ve hicri yılın ikinci ayı olan Safer, bu yıl 3 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.
REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İslam aleminde sevinç ve coşkunun simgesi olan Rebiülevvel ayı, bu yıl 4 Eylül 2024 Çarşamba günü başlayacak. Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi Mevlid Kandili olarak idrak ediliyor.
REBİÜLEVVEL AYI İBADETLERİ
Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.
Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.
Rebiülevvel ayına denk gelen Mevlid Kandili gecesinde ise iki rekat namaz kılınır.