Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 Green Card başvuru şartları neler?

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşama ve çalışma hayali kuran binlerce kişi, 2024 Green Card başvuru tarihlerinin açıklanmasını dört gözle bekliyordu. Green Card başvuruları, her yıl olduğu gibi bu yıl da belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek.