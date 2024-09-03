Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 Green Card başvuru şartları neler?

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşama ve çalışma hayali kuran binlerce kişi, 2024 Green Card başvuru tarihlerinin açıklanmasını dört gözle bekliyordu. Green Card başvuruları, her yıl olduğu gibi bu yıl da belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek.
GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?
Green Card başvuruları genellikle ekim ayında başlayacak.
Geçtiğimiz sene başvurular 4 Ekim - 7 Kasım arasında alınmıştı. Başvurular dvlottery.state.gov adresinden gerçekleşiyor.
GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.