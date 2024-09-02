Otobüs şoförü ve yolcu arasındaki kavga kanlı bitti!

Otobüs şoförü ve yolcu arasındaki kavga, önceki gün kanlı bitti. Kocaeli'de Erdal Kara, eşiyle birlikte otobüse bindi. İnmek için düğmeye bastı. Ancak şoför, durağı geçti. Buna sinirlenen Kara, otobüs şoförüyle tartıştı. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Daha sonra şoför, araç sahibi Nizam K. ile oğlu Bedirhan K.'ye yaşananları anlattı. Olay daha da büyüdü. Nizam K. ve oğlu Bedirhan K., Erdal Kara'nın evine gitti. Tartışma çıktı. Bedirhan K., Kara'ya 4 el ateş etti. Olay yerine sağlık ekibi geldi. Ancak Kara, kaldırıldığı hastanede öldü.

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