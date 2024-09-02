Emekli öğretmen Selahattin Bulut diktiği 4 bin fidanla köyünü yeşillendirdi!

Gümüşhane'de emekli öğretmen Selahattin Bulut (76), kendisini yeşile adadı. Yayladere köyüne çıplak dağları yemyeşil yaptı.

Fidan dikmeye 1978'li yıllarda başladığını aktaran Bulut, "Nefes aldığım sürece ağaç dikeceğim. Bugüne kadar 4 binin üzerinde ağaç diktim. Meyve ve sarıçam ağaçlarını yeşerttim. Omuzumda su taşıyarak, fidan diktiğim yerlere yerleştirdiğim bidonları dolduruyorum. Fidanları on günde bir suluyorum. Biraz zor oluyor ama amacım o fidanları büyütmek olduğu için o zorluğu hissetmiyorum. Mevcut fidanlarımızı koruyalım, çevremizi yeşil tutalım. Elinden gelen fidan diksin" diyerek herkesi "Yeşil" seferberliğe çağırdı.