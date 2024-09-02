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Emekli öğretmen Selahattin Bulut diktiği 4 bin fidanla köyünü yeşillendirdi!

Önce öğrencilerini şimdi de dağları yeşertti. Emekli öğretmen Bulut, 4 bin fidan dikti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 02 Eylül 2024
Emekli öğretmen Selahattin Bulut diktiği 4 bin fidanla köyünü yeşillendirdi!

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Gümüşhane'de emekli öğretmen Selahattin Bulut (76), kendisini yeşile adadı. Yayladere köyüne çıplak dağları yemyeşil yaptı.

Fidan dikmeye 1978'li yıllarda başladığını aktaran Bulut, "Nefes aldığım sürece ağaç dikeceğim. Bugüne kadar 4 binin üzerinde ağaç diktim. Meyve ve sarıçam ağaçlarını yeşerttim. Omuzumda su taşıyarak, fidan diktiğim yerlere yerleştirdiğim bidonları dolduruyorum. Fidanları on günde bir suluyorum. Biraz zor oluyor ama amacım o fidanları büyütmek olduğu için o zorluğu hissetmiyorum. Mevcut fidanlarımızı koruyalım, çevremizi yeşil tutalım. Elinden gelen fidan diksin" diyerek herkesi "Yeşil" seferberliğe çağırdı.

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