Diyarbakır’da kaybolan Narin’in gözaltındaki amcası Salim Güran hakkında flaş gelişme: Tutuklandı | Bakan Tunç’tan flaş açıklama: Kan örnekleri eşleşti

SİBER EKİP! Özel ekipte yer alan Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan incelemede, amcanın telefonundaki geriye dönük yaptığı bazı telefon numaraları ve WhatsApp görüşmeleri ile yazışmalarını sildiği tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Diyarbakır' ın Bağlar ilçesinde Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları 13'üncü gününde sürerken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca S.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.







AMCA TUTUKLANDI



Diyarbakır'da Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı arama çalışmaları 13'üncü gününde sürerken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan amcası Salim Güran, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



KAN ÖRNEKLERİ EŞLEŞTİ



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anne ve babadan alınan kan örneklerinin amcanın arabasında bulunan örneklerle eşleştiğini açıkladı.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şu ifadeleri kullandı:

"Narin'e ilişkin dağ taş aranıyor ama maalesef henüz bulunamadı. Adli tıp incelemeleri sonucunda, bulunan izlerin kime ait olduğuna dair net bir belirleme yapılamadı. Narin'in amcası gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor. Bu aşamada bizim bir şey söylememiz doğru olmaz. Anne ve babadan alınan kan örnekleri, amcanın arabasında bulunan örneklerle eşleşti ve bu doğrultuda tutuklama gerçekleşti. Asıl temennimiz Narin'in canlı olarak bulunması."

Amca Salim Güran adliyeye zırhlı araçla getirildi

ZIRHLI ARAÇLA GETİRİLMİŞTİ

Amca Salim Güran'ın adliyeye zırhlı araçla getirildiği görülmüştü.