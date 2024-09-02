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Diyarbakır'da kaybolan Narin'in gözaltındaki amcası Salim Güran hakkında flaş gelişme: Tutuklandı | Bakan Tunç'tan flaş açıklama: Kan örnekleri eşleşti

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 13. gününde devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Ankara'dan gelen özel ekibin sorguladığı gözaltındaki amca Salim Güran, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Amca Salim Güran'ın adliyeye zırhlı araçla getirildiği görüldü. Salim Güran'ın ilk ifadesinde Batman’a düğüne gittiğini söylediği ancak Batman’a gitmediği HTS kayıtlarında ortaya çıktı. Öte yandan Narin'in kaybıyla ilgili açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Anne ve babadan alınan kan örnekleri, amcanın arabasında bulunan örneklerle eşleşti" dedi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 11:21 Güncelleme 02 Eylül 2024, 20:53
Diyarbakır’da kaybolan Narin’in gözaltındaki amcası Salim Güran hakkında flaş gelişme: Tutuklandı | Bakan Tunç’tan flaş açıklama: Kan örnekleri eşleşti

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Türkiye 21 Ağustos'tan bu yana Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arıyor.

13 gün önce kaybolan Narin'in amcası tutuklandı

Narin Güran'ın son görüntüsüNarin Güran'ın son görüntüsü

Kur'an kursundan dönerken sırra kadem basan Narin Güran'ı arama çalışmaları 13. Gününde.

Flaş gelişme! Siber ekip devrede

Komandolar araziye indiKomandolar araziye indi

Binlerce kilometrelik alan Narin'i bulmak için didik didik aranırken dün komandolar araziye inip tüm bez ve kıyafet parçalarını delil olarak toplayıp Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Narin'i arama çalışmaları sulama kanalında yoğunlaştırıldıNarin'i arama çalışmaları sulama kanalında yoğunlaştırıldı

Ekipler Narin'in ailesinin köyünden 2 kilometre uzaklıktaki sulama kanalında aramalarını yoğunlaştırdı.

Narin Güran'ın amcası Salim GüranNarin Güran'ın amcası Salim Güran

GÖZALTINDAKİ AMCA AVUKATLARINI İSTEDİ
Öte yandan Narin'in battaniyesi ve kıyafetlerinde DNA'sı bulunduğu için gözaltına alınan amca Salim Güran'ın ifade vermeden önce avukatlarını istediği ortaya çıktı.

Ankara'dan gelen özel ekibin de aralarında bulunduğu jandarma ve polis tarafından çapraz sorgulaması yapılan Tavşantepe Köyü Muhtarı amca Salim Güran'ın gözaltındayken avukatlarını istediği ortaya çıktı.

KÖYDEN NEDEN ÇIKTIN, TELEFONUN NEDEN KAPALIYDI?
Ankara'dan gelen özel ekip, avukatlarıyla birlikte ifade veren amcaya olay günü bir saat boyunca neden telefonunun kapalı olduğu, köyden hızla ne amaçla çıktığı ve aracındaki Narin'e ait DNA örnekleriyle ilgili sorular yöneltti.

BATMAN YALANINI HTS KAYITLARI ORTAYA ÇIKARDI
Amca Salim Güran'ın ilk ifadesinde Narin'in kaybolduğu gün Batman'a düğüne gittiğini söylediği ancak Batman'a gitmediği HTS kayıtlarında ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYASI DA İNCELEME ALTINDA
Soruşturma kapsamında, savcılık kararıyla telefonuna el konulan amcanın sosyal medyası ve son yaptığı görüşme kayıtları ile mesajları da incelemeye alındı.

SİBER EKİP!
Özel ekipte yer alan Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan incelemede, amcanın telefonundaki geriye dönük yaptığı bazı telefon numaraları ve WhatsApp görüşmeleri ile yazışmalarını sildiği tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Diyarbakır' ın Bağlar ilçesinde Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları 13'üncü gününde sürerken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca S.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

Narin'in gözaltındaki amcası Sami Güran hakkında flaş gelişme!




AMCA TUTUKLANDI

Diyarbakır'da Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Narin Güran'ı arama çalışmaları 13'üncü gününde sürerken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan amcası Salim Güran, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAN ÖRNEKLERİ EŞLEŞTİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anne ve babadan alınan kan örneklerinin amcanın arabasında bulunan örneklerle eşleştiğini açıkladı.


Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şu ifadeleri kullandı:

"Narin'e ilişkin dağ taş aranıyor ama maalesef henüz bulunamadı. Adli tıp incelemeleri sonucunda, bulunan izlerin kime ait olduğuna dair net bir belirleme yapılamadı. Narin'in amcası gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor. Bu aşamada bizim bir şey söylememiz doğru olmaz. Anne ve babadan alınan kan örnekleri, amcanın arabasında bulunan örneklerle eşleşti ve bu doğrultuda tutuklama gerçekleşti. Asıl temennimiz Narin'in canlı olarak bulunması."

Amca Salim Güran adliyeye zırhlı araçla getirildiAmca Salim Güran adliyeye zırhlı araçla getirildi

ZIRHLI ARAÇLA GETİRİLMİŞTİ
Amca Salim Güran'ın adliyeye zırhlı araçla getirildiği görülmüştü.

Narin'in babasının amcasının evinde arama çalışmasıNarin'in babasının amcasının evinde arama çalışması

BABASININ AMCASININ EVİ İLE ARABASI ARANDI
Öte yandan Bugün öğlen saatlerinde Narin Güran'ın babasının amcası olan A.R.G.'nin merkez Kayapınar ilçesindeki evine gelen jandarma ve polis ekipleri burada ev ile arabada arama çalışması yapılmıştı.

Dün Güran'ın evinin arkasındaki mısır tarlasında arama çalışması yürütülmüştü.

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