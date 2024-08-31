Sevgilisinin evli olduğunu öğrenince olanlar oldu!

İstanbul'da ünlü isimlerin reklam organizasyon işlerini yapan Lara B. (34), geçtiğimiz yıl sevgilisi İbrahim B'nin (31) evli olduğunu öğrendi. Bunun üzerine sinir krizi geçirdi. Daha sonra ikili, alkol aldı ve tartışmaya başladı. Lara B. İbrahim B'ye eşinden ayrılmasını istedi. Ancak genç kadın istediği cevabı alamadı. Deliye döndü. Lara, içki şişesini sevgilisinin omzuna fırlattı. İbrahim B. kanlar içinde yere yığıldı. Daha sonra Lara B., tehdit mesajları yağdırdı. Bunun üzerine İbrahim B. şikayetçi oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN