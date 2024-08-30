Adrasan Koyu 19 yılda kurutuldu! Yerine turist araçları için park yeri oluşturuldu

Antalya'nın önemli turistik koylarından Adrasan, kıyıya demirleyen tekneler tarafından işgal edildi. Bu durumdan hem turizmciler hem de turistlerin şikayetçi olduğu belirtildi. Tekne krizi çözüme kavuşamazken bölgedeki önemli doğal gölün de kuruyup imara açıldığı belirlendi. Yaklaşık 250 dönümlük gölün kurumasına göz yumulduğunu ve doldurularak kaçak yapıların yükseldiğini aktaran turizmciler, "Endemik bitkilerle dolu gölün bir kısmının da tur operatörlerine ait araçlar için otopark haline getirildiğini" söyledi. Gölün yaşadığı değişim, uydu fotoğraflarıyla görüntülendi. Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Mehmet Gökoğlu, ihmal sonucu endemik bitkiler, kuş türleri ile göldeki balıkların yok olduğunu anlattı.

2005 yılında uydu fotoğraflarında yeşilliği ve canlılığıyla dikkati çeken göl, 2013 yılına kadar canlılığını korudu.

2019 yılında otopark olarak ayrılan yere tur otobüslerinin park yaptığı ve giderek otopark alanının genişlediği dikkati çekti.