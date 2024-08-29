Alanya’da feci olay! Tatil için gittiği otelde kafasına baca kapağı düştü! 37 yaşındaki Hanım Kaya Orakcı hayatını kaybetti

Antalya'da tatil yaptığı otelin havuzunda şezlongda güneşlenen 37 yaşındaki Hanım Kaya Orakcı çatıdan düşen baca kapağı sebebiyle ağır yaralandı.
Olay, 24 Ağustos'ta saat 18.30 sıralarında Konaklı Mahallesi'ndeki otelde meydana geldi.
Antalya'da tatil yaptığı otelin havuzunda şezlongda güneşlenen 37 yaşındaki Hanım Kaya Orakcı çatıdan düşen baca kapağı sebebiyle ağır yaralandı.
Olay, 24 Ağustos'ta saat 18.30 sıralarında Konaklı Mahallesi'ndeki otelde meydana geldi.
GÜNEŞLENİRKEN BACA KAPAĞI DÜŞTÜ
Tatilini Alanya'da yapan Hanım Kaya Orakcı, otelin havuz kenarında şezlongda oturduğu sırada, çatıdaki baca kapağı rüzgarın etkisiyle yerinden fırladı.
Kapak yaklaşık 20 metre yüksekten Hanım Kaya Orakcı'nın üzerine düştü.
Kaza sonrası yaralanan Orakcı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
KURTARILAMADI
Ağır yaralı olarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ölüm haberini alan eşi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından cenaze toprağa verilmek üzere hava yolu ile memleketi Hakkari'ye gönderilecek.
'AİLE ŞİKAYETÇİ'
Otelin 40 santim büyüklüğündeki baca kapağı rüzgarın etkisiyle yerinden çıkması sonucu havuz kenarında oturan Hanım Kaya Orakcı'nın ölümünün ardından aile otelde davacı ve şikayetçi olacağı öğrenildi.
Jandarma ekipleri ise olayla ilgili otel müdürü M. D.'nin ifadesini aldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalmıştı.
OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA
Olay, otelin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde; havuz kenarındaki şezlongda oturan Orakcı'nın üzerine baca kapağının düştüğü anlar yer aldı.
Sezlongun yanındaki çocuğun kıl payı kurtulduğu kazada, Orakcı'ya diğer tatilcilerin ve sağlık personelinin yardım ettiği anlar da kaydedildi.