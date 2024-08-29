Alanya’da feci olay! Tatil için gittiği otelde kafasına baca kapağı düştü! 37 yaşındaki Hanım Kaya Orakcı hayatını kaybetti

Antalya 'da tatil yaptığı otelin havuzunda şezlongda güneşlenen 37 yaşındaki Hanım Kaya Orakcı çatıdan düşen baca kapağı sebebiyle ağır yaralandı.

Kapak yaklaşık 20 metre yüksekten Hanım Kaya Orakcı'nın üzerine düştü.

Kaza sonrası yaralanan Orakcı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ölüm haberini alan eşi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından cenaze toprağa verilmek üzere hava yolu ile memleketi Hakkari'ye gönderilecek.