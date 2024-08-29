SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Alanya'da feci olay! Tatil için gittiği otelde kafasına baca kapağı düştü! 37 yaşındaki Hanım Kaya Orakcı hayatını kaybetti

Antalya Alanya'da 37 yaşındaki Hanım Kaya Orakcı'nın kafasına tatil için gittiği otelin şezlongunda güneşlenirken baca kapağı düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hanım Kaya Orakcı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 16:17 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 13:30
Alanya’da feci olay! Tatil için gittiği otelde kafasına baca kapağı düştü! 37 yaşındaki Hanım Kaya Orakcı hayatını kaybetti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Antalya'da tatil yaptığı otelin havuzunda şezlongda güneşlenen 37 yaşındaki Hanım Kaya Orakcı çatıdan düşen baca kapağı sebebiyle ağır yaralandı.

Olay, 24 Ağustos'ta saat 18.30 sıralarında Konaklı Mahallesi'ndeki otelde meydana geldi.

GÜNEŞLENİRKEN BACA KAPAĞI DÜŞTÜ
Tatilini Alanya'da yapan Hanım Kaya Orakcı, otelin havuz kenarında şezlongda oturduğu sırada, çatıdaki baca kapağı rüzgarın etkisiyle yerinden fırladı.

Kapak yaklaşık 20 metre yüksekten Hanım Kaya Orakcı'nın üzerine düştü.

Kaza sonrası yaralanan Orakcı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ölüm haberini alan eşi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından cenaze toprağa verilmek üzere hava yolu ile memleketi Hakkari'ye gönderilecek.

'AİLE ŞİKAYETÇİ'
Otelin 40 santim büyüklüğündeki baca kapağı rüzgarın etkisiyle yerinden çıkması sonucu havuz kenarında oturan Hanım Kaya Orakcı'nın ölümünün ardından aile otelde davacı ve şikayetçi olacağı öğrenildi.

Jandarma ekipleri ise olayla ilgili otel müdürü M. D.'nin ifadesini aldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalmıştı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA
Olay, otelin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde; havuz kenarındaki şezlongda oturan Orakcı'nın üzerine baca kapağının düştüğü anlar yer aldı.

Sezlongun yanındaki çocuğun kıl payı kurtulduğu kazada, Orakcı'ya diğer tatilcilerin ve sağlık personelinin yardım ettiği anlar da kaydedildi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Kayıp Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme! Diş izinden DNA çıktı mı? Kuyuda yoğunlaşan çalışmalar
Saraçhane bülbülünü öttüren CHP’liler kim? Mansur Yavaş’tan ’anket’ bombası... İmamoğlu’na kurultay arifesinde ön seçimli ’Özel’ müdahale
Türk Telekom
Sefaköy’de metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 53 yaralı | Gözaltılar var | Şoförün ifadesi ortaya çıktı
Muslera’ya UEFA’dan dev ceza! Talimatlar ne diyor?
MSB’den ’ABD ile ortak tatbikat’ ve ’S-400’ iddialarına cevap | Esad’ın açıklamaları | Katar’da deniz komutanlığı
İstanbul’da ’sarı’ uzlaşı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı devreye girdi... İşte taksi sorununu çözecek teklifin tüm detayları
Vatan haini Adil Öksüz’ü kaçıran kilit isim FETÖ varisinin sağ kolu çıktı! Dikkat çeken video detayı
Fenerbahçe’de Krunic sabır sınıyor! Ayrılmak için şart sundu
EMEKLİYE ZAMLI MAAŞ! İki yeni tahmin geldi hesaplar değişti! SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 19.77’lik zam hesabı
MEMURA 2025 HESABI | Yeni tahmin anketi geldi! Memur ve memur emeklisine Ocak zammı! Kim ne kadar alacak?
İsrail’den Batı Şeria’ya son 20 yılın en büyük operasyonu! Netanyahu’yu devirmek için acil toplantı talebi
Altın ile kira sözleşmesi yapılabilir mi? Hazine ve Maliye Bakanlığı son noktayı koydu
Galatasaray’da transfer iptal! Yıldız isimden Şampiyonlar Ligi resti
5 yıl aradan sonra bir ilk! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan AB toplantısına katılıyor
SON DAKİKA