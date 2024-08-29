Çanakkale Troya Antik Kenti’nde 2 bin 750 yıllık yoğurt tarifi: Teleme | Homeros’un tarifi meğer Anadolu’da yapılıyormuş

Çanakkale'deki Troya Antik Kenti'nde yapılan araştırmalarda binlerce yıllık bir tarife ulaşıldı. Homeros'un İlyada'sında Anadolu'nun 2 bin 750 yıllık lezzeti "teleme"nin tarifine rastlandı. Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: İlyada'da 'Ak süte incirin sütünü damlatırsın çabucak mayalanıverir' şeklinde bir ifade görünce araştırdık. Homeros'un bahsettiği yiyeceğin, bugün Anadolu'da çobanaşı ya da teleme olarak bilinen ürünün tarifi olduğunu anladık. Özellikle Adana, Hatay, Mersin civarında yeni sağılmış keçi sütüne incir sütü damlatıldığında bir tür yoğurt olan teleme yapılıyor.

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