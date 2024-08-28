PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Optik illüzyon: Sadece bir hayvansever Leoparı 7 saniyeden kısa sürede görebilir

Hiç bir resimde gizli bir nesneyi bulmaya çalıştınız mı, ama onu bulmak neredeyse imkansız oldu mu? İşte size bir meydan okuma. Bu optik illüzyon birçok insanı kafasını kaşıyarak sinsi leoparın nerede saklandığını merak etmeye itti. Ancak endişelenmeyin eğer keskin gözlü bir hayvanseverseniz, onu 7 saniyeden kısa bir sürede bulabilirsiniz!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 15:49 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 15:50
Optik illüzyon: Sadece bir hayvansever Leoparı 7 saniyeden kısa sürede görebilir

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kayalar ve molozların arasında, çevresiyle mükemmel bir şekilde gizlenmiş bir leopar var.

İlk bakışta manzaranın sadece bir parçası gibi görünüyor, ancak odaklanırsanız ve gözlerinizin işi yapmasına izin verirseniz, büyük kedi kendini gösterecektir. Zaman geçiyor leoparın sadece 7 saniyede farkına varabilir misiniz?

Derin bir nefes alın, konsantre olun ve aramaya başlayın. Eğer meydan okumaya hazırsanız, bir avcının gözlerine sahip olduğunuzu kanıtlayabilirsiniz!

Leoparı gördünüz mü?

Peki, kayalık vadide saklanan leoparı bulabildiniz mi? Eğer bulamadıysanız endişelenmeyin bu illüzyon zor bir illüzyon! Leopar, görüntünün tam ortasında gizli ve engebeli, taşlı araziyle mükemmel bir şekilde bütünleşmiş. Bu, doğanın açıkça görünür bir şekilde saklanmada ne kadar inanılmaz olabileceğinin bir hatırlatıcısı.

Leoparı fark etmek zor olabilir ancak bu beynimiz ve gözlerimiz için gerçek bir test. Beyin gücümüzü artırıyor ve göz egzersizlerine yardımcı oluyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran bulundu mu? Flaş açıklama: Çember daraldı elimizde deliller var! | İlk gözaltı geldi
Vay Şaban Sevinç vay... Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasında savaş kızıştı: Kararları kim veriyor?
Binance’dan skandal hamle! Katil İsrail ordusunun talimatıyla Filistinlilerin bitcoin hesabını durdurdular!
Hayvan barınağına operasyon! Bağış adı altında 30 milyon lirayı bakın nasıl aklamışlar! 5 kişi gözaltına alındı
Terörsevici Avrupa’da yeni skandal! Fransa-Almanya ortak kanalında PKK belgeseli! Teröristleri konuşturdular
Türkiye ile Suriye arasında yeni dönem adımları... Türkiye’nin şartları neler? Masadaki iki formül
İki gündür beklenen sağanak İstanbul’da hayatı felç etti! Bayrampaşa’da bir minibüs alt geçitte sulara gömüldü
Türkiye’den İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın Batı Şeria planına tepki: İnsanlık tehdit altındadır!
Türkiye’nin 2023 vergi rekortmenleri belli oldu! Birinci sırada Selçuk Bayraktar var
HAVA DURUMU | Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul’da ’Süper Hücre’ alarmı! Süper hücre nedir? | Bugün hava nasıl olacak?
MİT’ten PKK’ya nokta operasyon! Süleymaniye’de PKK’nın sözde sorumlularından Pelin Batman kod adlı Gülistan Tekik etkisiz hale getirildi
Timur Cihantimur’un avukatları psikolojisi bozuldu dedi! Savcı gerçekleri ortaya döktü: Babasıyla görüntülü bile konuşuyor
Telegram CEO’su Pavel Durov için kritik saatlere girildi | Macron’dan 6 yıl önce sürpriz teklif! MOSSAD şaibeleri kaldırmaya mı çalışıyor?
HERKESE ZAM: Tüm gelirler artacak! Emekliler, memurlar, asgari ücretliler için zam formülleri neler? Kimlere, nasıl yansıyacak?
Öğrencilere burs tuzağı! Her şey 1 SMS’le başlıyor... O sitelere dikkat!
SON DAKİKA