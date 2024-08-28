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İş adamı Bertan Aner'in eşleri arasında kocaman kavga! | "Kocanı aldım, ayağını denk al''

İş adamı Bertan Aner, 2020’de Ayça Kerimoğlu’ndan boşanarak Burcu Tandoğan ile nikah kıydı. İki kadın arasında süren kavga mahkemeye kadar taşındı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024
İş adamı Bertan Aner’in eşleri arasında kocaman kavga! | Kocanı aldım, ayağını denk al’’

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İstanbul'da iş adamı Bertan Aner'in eski eşi iş kadını Ayça Kerimoğlu ile yeni eşi iş kadını Burcu Tandoğan arasında "Kocanı elinden aldım" tartışması çıktı. İddiaya göre Aner, 2020'de Kerimoğlu'dan boşandı. Evliliğin bitmesine gerekçe olarak gösterilen Tandoğan ile nikah kıydı. Ardından Tandoğan, Kerimoğlu'na, "Kocanı aldım. Ayağını denk al, üç kuruşluk varoş, sefil kadın" diye mesajlar attı. Kerimoğlu'nun ise boşanma sürecinde Tandoğan'a hakaret ve küfürler ettiği vurgulandı. Taraflar arasındaki tartışma mahkemeye taşındı. Şimdi gözler, iş kadınları arasındaki tartışmalarla ilgili hakimin vereceği karara odaklandı. Arzu KAYA

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