2025 yılı resmi tatiller! Resmi tatiller kaç gün olacak? 2025 yılında hangi günler tatil olacak?

2025 yılı resmi tatilleri belli oldu. Gelecek yıl resmi tatiller her yıl olduğu gibi kamu ve özel sektör çalışanları için yıl boyunca çeşitli fırsatlar sunacak.
2025 yılı resmi tatilleri belli oldu. Gelecek yıl resmi tatiller her yıl olduğu gibi kamu ve özel sektör çalışanları için yıl boyunca çeşitli fırsatlar sunacak.
2025 YILI RESMİ TATİLLER!
1 Ocak - Yılbaşı
29 Mart - Ramazan Bayramı Arifesi
30 Mart - Ramazan Bayramı 1. Gün
31 Mart - Ramazan Bayramı 2. Gün
1 Nisan - Ramazan Bayramı 3. Gün
23 Nisan - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs - Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
5 Haziran - Kurban Bayramı Arifesi
6 Haziran - Kurban Bayramı 1. Gün
7 Haziran - Kurban Bayramı 2. Gün
8 Haziran - Kurban Bayramı 3. Gün
9 Haziran - Kurban Bayramı 4. Gün
15 Temmuz - Demokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Ağustos - Zafer Bayramı
29 Ekim - Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık - Yılbaşı Gecesi
2024 YILI KALAN RESMİ TATİLLER
30 Ağustos Zafer Bayramı: 2024 yılında, ulusal gururumuzun yansıması olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, haftanın son iş günü olan Cuma'ya denk gelmektedir. Bu tarih, Türk milletinin zaferini kutlamak için resmi bir tatil olarak belirlenmiştir.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilan edildiği ve milli birlik duygularının pekiştirildiği 29 Ekim 1923 tarihinden itibaren, her yıl bu özel gün büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır. 2024 yılında, Cumhuriyet Bayramı tatili Salı gününe denk gelmektedir.