2025 yılı resmi tatiller! Resmi tatiller kaç gün olacak? 2025 yılında hangi günler tatil olacak?

2024 YILI KALAN RESMİ TATİLLER

30 Ağustos Zafer Bayramı: 2024 yılında, ulusal gururumuzun yansıması olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, haftanın son iş günü olan Cuma'ya denk gelmektedir. Bu tarih, Türk milletinin zaferini kutlamak için resmi bir tatil olarak belirlenmiştir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilan edildiği ve milli birlik duygularının pekiştirildiği 29 Ekim 1923 tarihinden itibaren, her yıl bu özel gün büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır. 2024 yılında, Cumhuriyet Bayramı tatili Salı gününe denk gelmektedir.