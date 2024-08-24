İstanbul Kağıthane’de Filistinli iş insanına intikam infazı!

İstanbul Kağıthane'de Filistinli iş insanına suikastle ilgili Romanya'da yakalanan asıl şüphelilere yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yurt dışında yakalanan 3 firariyle birlikte hareket ettikleri iddia ediliyor. Olayın da 2 yıl önce İsrail'de iş insanının galerisine yönelik saldırıyla başladığı ve o saldırıda yaralanan Fadı M.'nin kardeşinin de öldürüldüğü öne sürüldü. Yurt dışına kaçan zanlıların kullandıkları araçlardan birini Tekirdağ'da yaktıkları anlaşıldı.

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