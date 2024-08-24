Eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener Psikiyatri Hastanesi’ne gönderildi

ANKARA Çankaya'da geçtiğimiz haftalarda şoke eden bir cinayet yaşandı. Eski Bakan ve CHP Milletvekili Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine Bedirhan Şener, anneannesi Çetiner'i tabancayla rehin aldı. Bunun üzerine Abdüllatif Şener durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bedirhan Şener, bu sırada anneannesi Çetiner'i silahla vurarak katletti. Leyla Çetiner, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Katil zanlısı, Bedirhan Şener'e adli kontrol ve yurt dışı yasağı uygulandı.

DAVRANIŞLARI İNCELENİYOR

Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen ve nezarethanede adli tıp doktoru muayenesinden geçirilen Şener, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi. 3 hafta süreyle gözetim altına alınmasına karar verildi. Süre doldu ancak hastane Bedirhan Şener'e kesin kanaat raporu düzenlenebilmesi için tedavisinin devam etmesi gerektiğini bildirdi. Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği de Şener'in a davranışlarının incelenmesi için süreyi 3 hafta daha uzattı.