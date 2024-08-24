Anestezi olmadan kesmeye başladı: Ameliyat sırasında nasıl uyandığını anlattı

İngiliz bir kadın, iki kez sepsis hastalığı da dahil olmak üzere, başarısız kozmetik operasyonlar sonucu ciddi komplikasyonlar yaşadıktan sonra Türkiye'de mahsur kaldığını iddia etti. 28 yaşındaki bir çocuk annesi Cennet Lo, karın germe, liposuction ve Brezilya popo kaldırma operasyonları yaptırmak için nisan ayında Bodrum'a uçtu. Ancak dört ay sonra, estetik operasyonlarının felaketle sonuçlanmasının ardından iyileşmek için Türkiye'de kalmaya devam ediyor. ITV News'e konuşan Lo, ameliyat sırasında nasıl uyandığını anlattı. 'Uyandığımı, başımı kaldırdığımı ve karnıma liposuction yapıldığını gördüğümü hatırlıyorum.' Ameliyattan yaklaşık iki hafta sonra Lo, ağrılarının giderek arttığını anlattı. 20 Mayıs'ta Türkiye'ye geri dönmek zorunda kaldığını söyledi.



Dışişleri Bakanlığı'na göre 2019'dan bu yana Türkiye'de estetik ameliyat geçiren 28 İngiliz hayatını kaybetti.



Lokal Sheffield'dan 38 yaşındaki Kaydell Brown, Brezilya popo kaldırma, karın germe ve meme büyütme içeren bir paket anlaşma olan 'anne MOT' için 5.400 sterlin ödedi. İngiltere'deki maliyeti 15.000 sterlindi.