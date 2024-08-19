İranlı turistler Van Gölü’nde köpük partisi yaptı

Van'a gelen İranlı turistler, tekne ile açıldıkları Van Gölü'nde köpük partisi yaparak eğleniyor. Akşamları kapalı mekanlarda eğlenip, gündüzleri ise soluğu Van Gölü'nde alan İranlı turistler yaptıkları alışverişle de kentin ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Yıllardır Van'da turizm sektöründe hizmet veren Sinan Başak tarafından hazırlanan Liman Tour Sinan Kaptan gemisi ile Van Gölü'ne açılan İranlı turistler, gölün keyfini çıkarıyor. 350 kişi kapasiteli ve 4 kattan oluşan gemide dans eden ve yemek yiyen İranlı turistler, köpük partisinin ardından Van Gölü'nün mavi sularına kendilerini bırakıyor. Sinan Kaptan, "Van Gölü'ne açıldıktan sonra demirliyoruz. Burada iki saat boyunca misafirlerimiz yiyip içip yüzüyorlar. İki saat sonra tekrar geri dönerek turumuzu tamamlıyoruz" diye konuştu.

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