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Çok sayıda ilimiz alevlere teslim oldu! Bakan Yumaklı açıkladı: Hangi yangınlar kontrol altında?

Çok sayıda ilimizde çıkan yangınlar, güzelim ormanları küle çevirirken burada yaşayan hayvanları da evlerinde etkiledi. Objektife takılan bir kaplumbağa, eviyle birlikte küle dönerken bu hazin şarkının sözlerini mırıldanıyor gibiydi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024
Çok sayıda ilimiz alevlere teslim oldu! Bakan Yumaklı açıkladı: Hangi yangınlar kontrol altında?

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Günlerdir süren yangınlara ilişkin son bilgileri veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Yamanlar, Urla ve Bolu Göynük'teki orman yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

İzmir'in Menderes ve Bozdağ, Manisa'nın Gördes, Karabük'ün Ovacık, Uşak'ın Eşme, Muğla'nın Menteşe, Ula ve Yatağan ilçelerinde alevlerle mücadele sürüyor. Bolu Göynük'teki yangının da sarp araziler ve uçurumlarla dolu büyük ve geniş bir alanda gerçekleştiğini dile getiren Yumaklı, arkadaşlarının çok çetin mücadele verdiğini vurguladı. Yumaklı, Aydın'ın Bozdoğan'da 3 gündür süren yangınla da 5 uçak, 11 helikopter ve yoğun kara ekibiyle mücadelenin devam ettiğini hatırlattı. Yangınlarla ilgili 7 ilde toplam 22 kişi gözaltına alındı. 9'u tutuklandı.

Manisa, Aydın, İzmir, Bolu... Alevlere havadan ve karadan müdahale | Bakan Yumaklı açıkladı: Hangi yangınlar kontrol altında? | SON DURUMManisa, Aydın, İzmir, Bolu... Alevlere havadan ve karadan müdahale | Bakan Yumaklı açıkladı: Hangi yangınlar kontrol altında? | SON DURUM
Manisa, Aydın, İzmir, Bolu... Alevlere havadan ve karadan müdahale | Bakan Yumaklı açıkladı: Hangi yangınlar kontrol altında? | SON DURUM

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