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Hatay’da gölete giren genç boğularak hayatını kaybetti

Hatay’da serinlemek için gölete giren 25 yaşındaki İbrahim Tabanca boğularak hayatını kaybetti. Yüksekten atladıktan sonra yüzeye çıkamayan gencin cenazesi arama sonrası bulunarak morga kaldırıldı.

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 00:27 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 00:28
Hatay’da gölete giren genç boğularak hayatını kaybetti

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Hatay'ın Altınözü ilçesinde serinlenmek için gölete giren 25 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde serinlenmek için gölete giren 25 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybettiHatay'ın Altınözü ilçesinde serinlenmek için gölete giren 25 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Altınözü ilçesinde İbrahim Tabanca (25), serinlemek için Zikir Göleti'ne girdi. Gölete yüksek bir yerden atlayan genç suyun yüzeyine çıkamayınca arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ekipler gencin cansız bedenine ulaştıEkipler gencin cansız bedenine ulaştı

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gölette arama yapan jandarma ekipleri ve vatandaşlar, gencin cansız bedenine ulaştı. Tabanca'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

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