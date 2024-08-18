Denize girdi bir daha çıkmadı: 250 metre ötede cansız bedeni alındı

Samsun Atakum'da eşinden boşanan ve 1 yaşında kızı olan Zeynep Arslanoğlu, 10 gün önce tanıştığı erkek arkadaşıyla birlikte sahile gitti. İkili daha sonra alkol alıp yüzdü. K.G. tuvalet ihtiyacını karşılamak için kıyıya çıktı. K.G. geri döndüğünde kız arkadaşı Zeynep Arslanoğlu'nu etrafta göremedi. Bunun üzerine polisten yardım istedi. Yapılan çalışmalarda Arslanoğlu'nun cansız bedeni, denize girdiği yerin yaklaşık 250 metre uzağında kayalıklar arasında sıkıştığı yerde bulundu. AFAD'a ait kesme ayırma makinesi ile kayalar esnetilerek talihsiz genç kadın Zeynep Arslanoğlu'nun cesedi sıkıştığı yerden çıkartıldı. K.G. ekipler tarafından gözaltına alındı. Savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. K.G., "Denize girdik. Kendisi alkollüydü. Ondan sonra kayboldu" dedi.

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