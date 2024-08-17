İstanbul Kağıthane’de husumet cinayeti! Önce tekme sonra ateş!

İstanbul Kağıthane'de plakasız motosikletle caddede dolaşan Ömer Faruk Yıldız (23), önceki gün karşılaştığı husumetlisi Yakup Işık' la (22) ile tartışmaya başladı. Ömer Faruk Yıldız, Yakup Işık'a önce koşarak tekme attı, daha sonra silah çekip ateş açtı. Katil zanlısı Işık, daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekibi, Yakup Işık'ı hastaneye kaldırdı. Tedavi edilen Işık'ın ağır yaralı olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, cadde ve sokaklardaki güvenlik kameralarını inceleyerek katil zanlısı Ömer Faruk Yıldız'ın yerini kısa sürede tespit ederek yakaladı. Öte yandan Yıldız'ın dolandırıcılık, uyuşturucu madde bulundurma ve 6 motosiklet hırsızlığı suçlarından, suç kaydı olduğu öğrenildi.

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