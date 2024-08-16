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Yozgat Sorgun'da 17 yaşındaki alkollü kişi, 14 yaşındaki Furkan Ünal'ı öldürdü!

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 17 yaşındaki çocuk tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

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Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 20:25 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 20:25
Yozgat Sorgun’da 17 yaşındaki alkollü kişi, 14 yaşındaki Furkan Ünal’ı öldürdü!

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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan 3 kişiden 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Yozgat'ta korkunç olay!

17 YAŞINDAKİ ÇOCUK DİĞER ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜ!

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Salih Paşa Camii önünde meydana geldi. İddiaya göre 17 yaşındaki Z.Y., sohbet ettiği 14 yaşındaki Furkan Ünal ve E.G.'yi henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla yaraladı. Olay yerinden kaçan Z.Y.'yi yakalamak isteyen M.L. (61) de şüphelinin bıçak darbesine maruz kalarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Merkezi ve polis ekipleri sevk edildi.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ünal, buradaki müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Furkan Ünal hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan şüphelinin ise alkollü olduğu öğrenildi.

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