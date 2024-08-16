Yozgat Sorgun’da 17 yaşındaki alkollü kişi, 14 yaşındaki Furkan Ünal’ı öldürdü!

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan 3 kişiden 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

17 YAŞINDAKİ ÇOCUK DİĞER ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜ!

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Salih Paşa Camii önünde meydana geldi. İddiaya göre 17 yaşındaki Z.Y., sohbet ettiği 14 yaşındaki Furkan Ünal ve E.G.'yi henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla yaraladı. Olay yerinden kaçan Z.Y.'yi yakalamak isteyen M.L. (61) de şüphelinin bıçak darbesine maruz kalarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Merkezi ve polis ekipleri sevk edildi.