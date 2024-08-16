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Denizli'de facia! Aile yemeğine giderken 200 metreden yuvarlandılar: Kurtulan olmadı!

Denizli'de ailece yemek yemek üzere otomobile binen 4 kişi, uçurumdan yuvarlanarak feci şekilde can verdi. Kurtarma ekipleri, sarp kayalıklar nedeniyle araçtaki kişilerin cansız bedenlerine ulaşmakta zorluk çekti.

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Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 18:41 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 18:48
Denizli’de facia! Aile yemeğine giderken 200 metreden yuvarlandılar: Kurtulan olmadı!

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Denizli'nin Çal ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi.

200 METRELİK UÇURUMDAN YUVARLANDI

Denizli'nin Çal ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.

Adnan Tekeci (63) idaresindeki 20 NF 305 plakalı otomobil, Sakızcılar Mahallesi Darı Deresi mevkisinde virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

KURTULAN OLMADI

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle ekipler otomobile ulaşmakta zorluk çekti. Bunun üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri halatla otomobilin bulunduğu yere ulaştı.

Ekipler, kaza sırasında araçtan savrulan sürücü ile eşi Hatice Tekeci (59), kayınpederi Osman Nalçacı (80) ve kayınvalidesi Kerime Nalçacı'nın (75) yaşamını yitirdiğini belirledi.

AİLECE YEMEK YİYECEKLERDİ

Cenazeler 5 saat süren çalışmanın ardından halat ve sedye kullanılarak uçurumdan çıkarıldı. Cenazeler otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

Hançalar Mahallesi'nde yaşayan aile üyelerinin, lokantaya gittikleri sırada kaza geçirdikleri öğrenildi.

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