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''Bankacıyız'' dediler 11 kişiyi dolandırdılar! Emniyet yakalarını bırakmadı

Kendilerini bankacı olarak tanıtıp 11 kişiyi 750 bin lira dolandırdıkları öne sürülen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 19:02 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 19:02
’’Bankacıyız’’ dediler 11 kişiyi dolandırdılar! Emniyet yakalarını bırakmadı

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Kendilerini bankacı olarak tanıtıp 11 kişiyi 750 bin lira dolandırdıkları öne sürülen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri bazı mağdurların, kendilerini bankadan aradıklarını söyleyen kişilerce dolandırıldıklarına ilişkin ihbar üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, şüphelilerin çeşitli bankacılık işlemleri bahanesiyle vatandaşları telefonla arayarak, hesaplarındaki paraları başka hesaplara aktardığı tespit edildi.

Şüphelilerin bu yöntemle, 3'ü İstanbul'da 11 kişiyi, toplam 750 bin lira dolandırdığı saptandı.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler F.B.A. (25), E.S. (39), V.V. (48) ile G.K. (49), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Üst aramalarında ele geçirilen 197 bin 350 lira, 3 bin 200 dolar, 1900 avro, 2 çeyrek altın, 12 banka kartı ve 9 cep telefonuna da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2'si kadın 4 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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