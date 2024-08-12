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Kayseri’den Gaziantepliler'i çileden çıkaracak çıkış: Baklava bizim

Kayseri, Gaziantep’le özdeşleşen baklavayı sahiplendi. “Osmanlı’dan beri bizim” dedi. Ancak Antepliler tepki gösterdi: Siz önce pastırmayı Kastamonu’ya kaptırmayın.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024
Kayseri’den Gaziantepliler’i çileden çıkaracak çıkış: Baklava bizim

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Baklava denince akla ilk önce Gaziantep gelir. En iyi ustalar ve en iyi lezzetlerin çıktığı Antep mutfağında, baklavanın yeri de hep ayrı olmuştur. Ancak dünya çapında tanınan ve Gaziantep ile özdeşleşen baklava Kayseri tarafından sahiplenildi. Kayseriler, baklavanın aslında kendi mutfaklarına ait olduğunu öne sürdü. Bu da iki şehir arasında tatlı rekabetin fitili ateşledi.

'SAHİP ÇIKMAK GEREKİYOR'
Kayseri Büyük Şehir Belediyesi tarafından yayınlanan "Şehir" dergisinin yeni sayısında baklavanın Kayseri'ye ait olduğunu gösteren arşiv belgesi paylaşıldı. Prof. Dr. Muhittin Eliaçık, "Baklava Osmanlı döneminde Kayseri ile anılan bir tatlı. Bu mirasa sahip çıkmak gerekir. Kayseri'nin geçmişteki tatlı mirasını yeniden gün yüzüne çıkarması gerekiyor. Zira günümüzde baklava denildiğinde ilk akla gelen il herhalde Kayseri değildir. Ama geçmişe dönüp belgelere özellikle de son dönem Osmanlı arşiv belgelerine bakıldığında baklavanın da Kayseri ile birlikte anılan bir ürün olduğu görülmektedir" dedi. Ancak başta Gaziantepliler olmak üzere baklava tutkunları bu ifadelere tepki gösterdi. Antepliler baklavanın kendilerine ait olduğunu belirtti. "Tartışmaya gerek yok. Baklavayı kaptırmayız" dedi.

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