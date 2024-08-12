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Aydın Kuşadası'nda 14 yaşındaki çocuk boynundaki muskayı açtı olanlar oldu! Civalı muska 3 kişiyi hastanelik etti

Aydın Kuşadası'nda 14 yaşındaki bir çocuk boynundaki muskanın içini merak edip açınca içindeki cıva evde bulunan 3 kişiyi hastanelik etti. Cıvanın temas ettiği kişiler özel kıyafetli ekip tarafından hastaneye kaldırıldı.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 09:39 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 10:10
Aydın Kuşadası’nda 14 yaşındaki çocuk boynundaki muskayı açtı olanlar oldu! Civalı muska 3 kişiyi hastanelik etti

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Kuşadası ilçesi Ege Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir zehirlenme olayı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki S.B. isimli çocuk nazardan koruması amacıyla boynunda asılı olan muskayı merak edip açtı.

Bu sırada muskanın içinde bulunan civa çocuğun üzerine döküldü. Dökülen civadan etkilenen çocuğa yardım etmek isteyen annesi P.B. ve evde bulunan M.K. isimli kadın da çocuğun üzerine dökülen civayı temizlerken etkilendi.

Bunun üzerine durum 112 Acil Servis'e bildirilerek yardım istendi. Eve gelen sağlık ekpleri, özel kıyafetlerle 14 yaşındaki çocukla birlikte annesini ve onlara yardım eden kadını Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Civalı muska 3 kişiyi hastanelik etti

Hastaneye kaldırılan 3 kişinin tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



AFAD EKİPLERİ EVDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATTI
Yaşanan olayın ardından dökülen maddenin civa olduğunun anlaşılması üzerine eve AFAD ekipleri de sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan Aydın AFAD ekipleri, eve girerek özel yöntemlerle temizlik çalışması yaptı.

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