Aydın Kuşadası’nda 14 yaşındaki çocuk boynundaki muskayı açtı olanlar oldu! Civalı muska 3 kişiyi hastanelik etti

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Kuşadası ilçesi Ege Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren bir zehirlenme olayı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki S.B. isimli çocuk nazardan koruması amacıyla boynunda asılı olan muskayı merak edip açtı.

Bu sırada muskanın içinde bulunan civa çocuğun üzerine döküldü. Dökülen civadan etkilenen çocuğa yardım etmek isteyen annesi P.B. ve evde bulunan M.K. isimli kadın da çocuğun üzerine dökülen civayı temizlerken etkilendi.