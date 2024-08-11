Denizli’de feci kaza! Yön tabelasına çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü öldü

OTOPSİ YAPILACAK

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Öksüzoğlu'nun cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada hayatını kaybeden Öksüzoğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.