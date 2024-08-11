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Denizli'de feci kaza! Yön tabelasına çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü öldü

Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yön tabelası direğine çarptı. Süratle çarptığı değerlendirilen otomobilin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 06:32 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 06:32
Denizli’de feci kaza! Yön tabelasına çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü öldü

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Kaza, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hüseyin Öksüzoğlu (56), 20 BM 830 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.



YÖN TABELASI DİREĞİNE ÇARPTI
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yan yol ile ana yol ayrımındaki yön tabelası direğine çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Araçta sıkışan Öksüzoğlu'na ilk müdahalede bulunan sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

OTOPSİ YAPILACAK
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Öksüzoğlu'nun cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada hayatını kaybeden Öksüzoğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Hüseyin Öksüzoğlu Hüseyin Öksüzoğlu

FREN İZİ YOK
Öte yandan, olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler araca ait herhangi bir fren izi olmadığını belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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