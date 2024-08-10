İzmir’de balıkçı teknesindeki ceset cinayetinde skandal!

İzmir'de balıkçı teknesindeki derin dondurucuda cesedi bulunan Hilmiye Tuğba Esgin (26) cinayetiyle yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Tekne sahibi Şenol A.'nın genç kadının evli ablasıyla da ilişki yaşadığı cep telefonunda yapılan inceleme sonucu belirlendi. Zanlının ifadesinde, "Tuğba, ablasıyla olan mesajlaşmalarımızı gördü. Tartıştık. Tartışma sırasında tokat attım yere düştü" dediği öğrenildi. Öte yandan karısı Belgin A.'nın da buzlukta ceset varken teknede 1 gün kaldığı anlaşıldı. Tutuklu eş, "Teknede ceset olduğunu bilmiyordum. Ağır koku aldım ancak ölmüş kedi kokusu diye düşündüm" dedi. Ceylan TORLAK

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