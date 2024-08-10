SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

İzmir'de balıkçı teknesindeki ceset cinayetinde skandal!

İzmir'de balıkçı teknesindeki derin dondurucuda cesedi bulunan Hilmiye Tuğba Esgin (26) cinayetiyle yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Tekne sahibi Şenol A.'nın genç kadının evli ablasıyla da ilişki yaşadığı cep telefonunda yapılan inceleme sonucu belirlendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024
İzmir’de balıkçı teknesindeki ceset cinayetinde skandal!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İzmir'de balıkçı teknesindeki derin dondurucuda cesedi bulunan Hilmiye Tuğba Esgin (26) cinayetiyle yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Tekne sahibi Şenol A.'nın genç kadının evli ablasıyla da ilişki yaşadığı cep telefonunda yapılan inceleme sonucu belirlendi. Zanlının ifadesinde, "Tuğba, ablasıyla olan mesajlaşmalarımızı gördü. Tartıştık. Tartışma sırasında tokat attım yere düştü" dediği öğrenildi. Öte yandan karısı Belgin A.'nın da buzlukta ceset varken teknede 1 gün kaldığı anlaşıldı. Tutuklu eş, "Teknede ceset olduğunu bilmiyordum. Ağır koku aldım ancak ölmüş kedi kokusu diye düşündüm" dedi. Ceylan TORLAK

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan hizmete alacak! Çukurova Uluslararası Havalimanı bugün açılıyor: 4 şehir yıllık 8 milyon yolcu
Cesedi teknenin buzluğunda bulunmuştu! Bu gibi skandal: Ablasıyla da ilişkisi varmış! Şoke eden savunma hayrete düşürdü
Emekliye yeni zam! SSK ve BAĞKUR’lu ne kadar alacak? Kesin rakam için tarih verildi
Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan milyonlarca memura müjde! Kamu Denetçiliği Kurumu o kuralın iptalini istedi
HDP artığı Ferhat Encu İsrail’le ‘DEM’ tuttu! Siyonazi terörü akladı Türkiye’yi karaladı
CANLI TAKİP | Tel Aviv’de hareketli saatler! Katil Netanyahu Güvenlik Kabinesi’ni topladı | Vatandaşlara yiyecek stoklayın çağrısı! İran’dan fotoşov
Gazze’de ateşkes görüşmesi için tarih belli oldu! Beyaz Saray: Doha veya Kahire’de gerçekleşecek
Brezilya’nın Vinhedo kentinde yolcu uçağı düştü! Onlarca kişi hayatını kaybetti
Aslan 3 puanla başladı! Galatasaray Hatayspor’u 2-1 yenerek Süper Lig’de ilk galibiyetini aldı
Başkan Erdoğan’dan Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programı’nda önemli açıklamalar
Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası toplum, Netanyahu Hükümeti üzerinde gerekli baskıyı kurmalıdır
STK’lardan sosyal medya üzerinden dijital faşizme peş peşe tepki
Ankara’daki otobüs kazasından son anda kurtuldu! Yolcu listesinde adı bulunuyordu: Beni aradılar biletimi iptal ettim
Instagram ve Roblox ne zaman açılacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan açıklama geldi
Ankara’da feci kaza! Yolcu otobüsü üst geçit direğine çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
SON DAKİKA