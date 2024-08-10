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Ankara’da can pazarı: Yolcu otobüsü kaza yaptı | 9 ölü 27 yaralı

Ağrı Doğubayazıt'tan İzmir'e gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü Ankara- Eskişehir yolu Olukpınar köyü mevkiinde önce bariyerlere sonra üst geçit ayağına çarptı. Yaşanan korkunç kazada 9 kişi hayatını kaybetti. 27 kişi de yaralandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024
Ankara’da can pazarı: Yolcu otobüsü kaza yaptı | 9 ölü 27 yaralı

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Ağrı Doğubayazıt'tan İzmir'e gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü Ankara- Eskişehir yolu Olukpınar köyü mevkiinde önce bariyerlere sonra üst geçit ayağına çarptı. Yaşanan korkunç kazada 9 kişi hayatını kaybetti. 27 kişi de yaralandı. Savaş alanına dönen kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken yol ulaşıma kapatıldı. Tedaviye alınan 27 yaralıdan 5'inin durumunun kritik olduğunu açıklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Otobüsün arkasında seyreden otomobilin sürücüsü Murat Türkoğlu, "Temelli'den beraber çıktık, arkalı önlüydük zaten. Otobüs biraz hızlıydı, buraya 3-4 kilometre kala yalpalamaya başladı, sonra köprüye çarptı. Otobüsten fırlayan parçalar aracımıza isabet etti. Arkadan selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı" diye konuştu. Olayda can veren otobüs şoförünün kalp krizi geçirdiği iddia edildi.

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