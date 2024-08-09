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B sınıf ehliyeti olanlara güzel haber geldi! O şart komple kalktı

10 Şubat 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme, B sınıfı ehliyet sahiplerine motosiklet kullanma hakkı tanıyarak şehir içi ulaşımda devrim niteliğinde bir yenilik sundu. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, belirli koşulları yerine getiren B sınıfı ehliyet sahipleri, artık 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabilecekler. Bu düzenleme, özellikle yoğun şehir trafiğinde pratik ve ekonomik bir ulaşım arayışında olan sürücüler için büyük bir fırsat sunuyor.

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 08:32 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 08:32
B sınıf ehliyeti olanlara güzel haber geldi! O şart komple kalktı

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Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan güncellemeyle, B sınıfı ehliyete sahip kişiler, belirli şartları yerine getirdiklerinde 125 cc'ye kadar motosiklet kullanma hakkına sahip olacak. Bu düzenleme, şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefleyerek, ekonomik ve pratik bir ulaşım alternatifi sunuyor.

KARAR ALINDI

Yeni yönetmelik kapsamında, B sınıfı ehliyet sahipleri artık A1 sınıfı motosikletleri kullanabilecek. Bu değişiklik, motosiklet kullanımında daha fazla esneklik sağlayarak, sürücülere yeni imkanlar sunuyor.

Ticari olmayan amaçlarla kullanılmak üzere tasarlanmış A1 sınıfı motosikletler, yeni düzenlemeyle birlikte B sınıfı ehliyet sahipleri tarafından da kullanılabilir hale geldi.

Bu özellikle hafif motosiklet kullanmak isteyen ancak ayrı bir ehliyet almayı gerektiren sürücüler için büyük bir kolaylık sağlıyor.

BAŞVURU KOŞULLARI VE GEREKLİ ŞARTLAR

Yeni hakkı elde etmek isteyen sürücüler için belirlenen şartlar şunlardır:

Ehliyet Yaşı: En az 2 yıllık B sınıfı ehliyete sahip olmak.
Sağlık Durumu: Gerekli sağlık şartlarını karşılamak.
Eğitim ve Sınavlar: İlgili direksiyon eğitimi derslerini başarıyla tamamlamak ve uygulama sınavından geçmek.
Geçmiş Ehliyet Durumu: Sürücü belgesinin daha önce geçici veya daimi olarak iptal edilmemiş olması.

SERTİFİKA VE KAYIT İŞLEMLERİ

Başvuruların ardından başarılı sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen A1 sınıfı sertifika ile resmileştirilecek. Sürücüler, isteğe bağlı olarak bu sertifikalarını iki yıl içinde ehliyetlerine işletebilecek.

Bu düzenleme, yayım tarihi itibarıyla yürürlükte olup, ilgili tüm sürücüler belirtilen şartları sağladıkları takdirde yeni haklarından yararlanmaya başlayabilirler. Böylece, B sınıfı ehliyet sahipleri için motosiklet kullanımı daha erişilebilir ve pratik bir hale geliyor.

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