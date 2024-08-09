B sınıf ehliyeti olanlara güzel haber geldi! O şart komple kalktı

Bu özellikle hafif motosiklet kullanmak isteyen ancak ayrı bir ehliyet almayı gerektiren sürücüler için büyük bir kolaylık sağlıyor.

BAŞVURU KOŞULLARI VE GEREKLİ ŞARTLAR Yeni hakkı elde etmek isteyen sürücüler için belirlenen şartlar şunlardır:

Ehliyet Yaşı: En az 2 yıllık B sınıfı ehliyete sahip olmak.

Sağlık Durumu: Gerekli sağlık şartlarını karşılamak.

Eğitim ve Sınavlar: İlgili direksiyon eğitimi derslerini başarıyla tamamlamak ve uygulama sınavından geçmek.

Geçmiş Ehliyet Durumu: Sürücü belgesinin daha önce geçici veya daimi olarak iptal edilmemiş olması.

SERTİFİKA VE KAYIT İŞLEMLERİ Başvuruların ardından başarılı sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen A1 sınıfı sertifika ile resmileştirilecek. Sürücüler, isteğe bağlı olarak bu sertifikalarını iki yıl içinde ehliyetlerine işletebilecek.

Bu düzenleme, yayım tarihi itibarıyla yürürlükte olup, ilgili tüm sürücüler belirtilen şartları sağladıkları takdirde yeni haklarından yararlanmaya başlayabilirler. Böylece, B sınıfı ehliyet sahipleri için motosiklet kullanımı daha erişilebilir ve pratik bir hale geliyor.