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Yeni evlenen Mustafa Özer ile eşi Havvanur düğün gecesi hayatını kaybetti

Yeni evlenen Mustafa Özer ile eşi Havvanur, düğün dönüşü trafik kazası geçirdi. Hayatını kaybetti. Onlardan geriye kalan ise henüz 1 saat önce çekilen dans görüntüleriydi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024
Yeni evlenen Mustafa Özer ile eşi Havvanur düğün gecesi hayatını kaybetti

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Kütahya'nın Emet İlçesi'ne bağlı Göncek Köyü'nde imam olan Mustafa Özer, hayatını Havvanur Özer ile birleştirdi. Çift, Tavşanlı İlçesi'nde bir düğün töreni ile dünya evine girdi. Gelin ve damat, yakınlarının ve dostlarının alkışları eşliğinde muhteşem bir giriş yaptı. Törene katılan misafirler, genç çifte bir ömür boyu mutluluk ve saadetler diledi.

Gelin ve damadın mutlulukları gözlerinden okundu. Çiçeği burnunda çift, düğün sonrası kendi araçlarıyla yola çıktı. Ancak karşı yönden gelen Fuat Aldemir yönetimindeki 35 FU 930 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi gitti. Ne yazık ki Mustafa Özer ile eşi Havvanur Özer'in hurdaya dönen araçta feci şekilde can verdiği belirlendi. Yaralanan diğer sürücü Fuat Aldemir ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

GELİNLİĞİ ARABADAN ÇIKTI
Görkemli bir düğünle mutlu bir yuva kuran Özer çiftinin otomobilde sıkışan cansız bedenleri itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Havvanur Özer'in gelinliğinin de otomobilde olduğu görülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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