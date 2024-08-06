Kuytuda köşede 1-5-10-25-50 kuruşluk madeni parası olanlar hemen baksın! Üretim macerası işte böyle başlıyor

Üretim süreci, metal karışımlarının titizlikle seçilmesiyle başlar. Bu özel metaller, paraların dayanıklılığını artırarak günlük kullanımda karşılaştığımız 1, 5, 10, 25, 50 kuruş ve 1 TL'lik madeni paraların hayat bulmasını sağlar. Her bir madeni para, Darphane'nin detaylı işçiliği ve kalite anlayışı ile şekillendirilir.
ÖZENLE TASARLANMIŞ ÜRETİM SÜRECİ
Günlük alışverişlerde sıkça karşılaştığımız 1, 5, 10, 25, 50 kuruş ve 1 TL'lik madeni paralar, Darphane'nin titizlikle yürüttüğü üretim sürecinin ürünü. Her bir madeni para, özel metal karışımları ve detaylı işçilikle üretilerek dayanıklılıkları ve estetik görünümleriyle dikkat çekiyor.
ÜRETİMİN SIRRI: DAMGA İŞLEMİ
Darphane'nin en çarpıcı özelliklerinden biri olan damga işlemi, her madeni paraya özgü desenlerin ve değerlerin kazınması sürecidir.