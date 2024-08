Kuytuda köşede 1-5-10-25-50 kuruşluk madeni parası olanlar hemen baksın! Üretim macerası işte böyle başlıyor

Bu aşama, paraları sadece bir ödeme aracı olmaktan çıkarıp adeta birer sanat eserine dönüştürüyor. Her bir madeni para nın üzerinde yer alan detaylar, bu titiz işlemin bir sonucu olarak öne çıkıyor.

Darphane 'nin özel olarak tasarlanmış makineleri dakikada 700-800 madeni para üretme kapasitesine sahip. Bu makineler, yüksek hassasiyetle çalışarak, her bir madeni paranın mükemmelliğini garanti altına alıyor. Üretim sürecinin her aşamasında kalite ve doğruluk ön planda tutuluyor.

KALİTE KONTROLÜN ÖNEMİ

Üretim sürecinin son aşaması olan kalite kontrol, her bir paranın standartlara uygunluğunu ve mükemmelliğini sağlıyor. Her madeni para, Darphane'nin belirlediği yüksek kalite standartlarına uygun olup olmadığını belirlemek için titizlikle inceleniyor. Böylece, dolaşıma giren her madeni paranın güvenilirliği ve kalitesi garanti altına alınıyor.