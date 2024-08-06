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Kocaeli'nde esrarengiz olay! Ailesini aramak için "Ormana gidiyorum" dedi, ağaca asılı halde bulundu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ormana gideceğini söyleyen 43 yaşındaki şahıs, ağaca asılı halde ölü bulundu. Öte yandan polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 21:53 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 21:53
Kocaeli’nde esrarengiz olay! Ailesini aramak için Ormana gidiyorum dedi, ağaca asılı halde bulundu

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Şüpheli olay iddiaya göre, yakınlarını telefonla arayarak ormana gideceğini söyleyen 43 yaşındaki Mücahit Mengütay'dan bir süre haber alınamadı. Bunun üzerine aile durumu polise ihbar etti.

AĞACA ASILI CESEDİ BULUNDU
Ormanlık alanda yapılan aramada Mengütay'ın ağaçta asılı vaziyette cesedi bulundu. 2 çocuk babası olan ve eşi de hamile olan Mücahit Mengütay'ın cenazesi, yapılan otopsi sonrasında ailesine teslim edildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
İlimtepe Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı sonrasında Mengütay'ın cenazesi İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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