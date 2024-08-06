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7 yaşındaki Ecrin işitme cihazına kavuştu!

Gaziantep Şahinbey'de yaşayan Uygur Ailesi'nin ikinci çocuğu Ecrin (7) doğuştan duyma engelliydi. Ecrin'e 3 yaşındayken işitme cihazı takıldı. Cihaz sayesinde duymaya başladı. Ancak Ecrin'in hayatı, 6 Şubat depremlerinde cihazının kaybolmasıyla alt üst oldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024
7 yaşındaki Ecrin işitme cihazına kavuştu!

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Gaziantep Şahinbey'de yaşayan Uygur Ailesi'nin ikinci çocuğu Ecrin (7) doğuştan duyma engelliydi. Ecrin'e 3 yaşındayken işitme cihazı takıldı. Cihaz sayesinde duymaya başladı. Ancak Ecrin'in hayatı, 6 Şubat depremlerinde cihazının kaybolmasıyla alt üst oldu. Ailesi yeni kulaklık almak istedi. Ancak fiyatı 85 bin liraydı. AK Partili Şahinbey Belediye görevlileri, cihaz arayışına girişti. Ecrin'e uyan cihaz, 85 bin lira yerine 16 bin liraya belediye bütçesinden satın alındı, Ecrin'in kulağına takıldı. Küçük kız yeniden duymaya başladı.

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