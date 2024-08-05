Babasından kalan hayvanlara çoban bulamayınca, bankacılığı bıraktı!

Kayseri'de yaşayan Çağlar Çetin (35), babasından kalan hayvanlara çoban bulamayınca 2 yıl önce bankacılığı bırakarak, hayvancılık yapmaya başladı. Aynı zamanda tarımla da uğraşan Çetin, "Yaklaşık 150 olan küçükbaş sayımızı, gerek satın almalarla gerek çiftliğimiz içindeki üretimlerimizle 350'lere kadar çıkarmış bulunmaktayız. Buradan gençlere naçizane tavsiye olarak, bu tip atadede mesleklerini kesinlikle terk etmeyin" dedi. Gençlere, hayvancılık ve tarım hakkında tavsiyede bulunan Çetin, "Ülkemizin de en büyük ihtiyacı olan üretimdir. Üretmeyen ülkeler, üretmeyen merkezler batmaya mahkumdur" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN