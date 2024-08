Arkadaşı ile ortak ev alan kadın hayatının şokunu yaşadı!

İstanbu'da yaşayan Gülin C. (47), yurt dışında yaşayan yakın arkadaşı Belma Ö. ile İstanbul Ataşehir'de ortaklaşa bir ev aldı. Tapuda eşit haklara sahip olan iki kadının arkadaşlığı bir süre sonra bozulmaya başladı.

Gülin C. 7 Kasım 2023'te evine gitti. Çiçekleri kapının önünde buldu. Kapıyı açmak isteyen Gülin C.'nin anahtarı kapıyı açmadı. Büyük şaşkınlık yaşadı. Evin yarı yarıya ortağı olan Gülin C. durumu savcılığa bildirdi. Emsal bir karar çıktı. Savcılık, incelenen belgeler neticesinde evin Gülin C. ve Belma Ö. adına kayıtlı olduğunu, bu nedenle ikisinin de taşınmaz üzerinde hak sahibi ve malik olduğunu vurguladı. Belma Ö'nün kendi mülkünde kilit değiştirmesinin, hakkı olmayan yere tecavüz şeklinde değerlendirilemeyeceğini kaydeden savcılık dosyaya takipsizlik kararı verildi.