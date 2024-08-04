Rolls-Royce’un Türk CEO’su Tufan Erginbilgiç kesenin ağzını açtı: İşçisini ortak yaptı!

2022 yılında Rolls- Royce Holdings Plc'nin Türk CEO'su olarak atanan Tufan Erginbilgiç, hem İngiltere hem de tüm dünya gündemine bomba gibi oturdu. Erginbilgiç, 42 bin çalışanı için karar aldı. Göreve geldiğinden bu yana şirketi yeniden canlandıran isim, şirket hisselerinden her bir çalışanına 700 sterlin değerinde 150 hisse hediye edecek. Jet motorları üreten Derby merkezli şirket, bu yılın ilk yarısında 1.1 milyar sterlin kar açıkladı.

2023'te aynı dönemde elde ettiğinin neredeyse iki katına ulaşmasının ardından Rolls-Royce, çalışanlarına bu hisseleri Eylül ayında dağıtmaya karar verdi. Bu hamlenin şirkete yaklaşık 30 milyon sterline mal olması bekleniyor. İngiltere'deki çalışanlar hisselerini üç yıl boyunca satamayacak ve beş yıl boyunca ellerinde tutmadıkları takdirde bu sürenin sonunda vergiye tabi olacaklar. Erginbilgiç'in şirket çalışanlarına gönderdiği mesajda, "Güçlü ilk yarı sonuçlarımız ve dönüşümümüzde kaydettiğimiz ilerleme, çalışanlvarımızın sıkı çalışması ve eylemi sayesinde mümkün oldu. Covid salgınından ağır bir şekilde etkilendi" diye konuştu.



ŞİRKETİ YENİDEN CANLANDIRDI

CEO Erginbilgiç, "Geçen yıl Ocak ayında bir dönüşüm programı başlattık. Zor durumdaki firmayı "yanan bir platform" olarak tanımladık ve çalışanlara değişim için "son bir şans" ile karşı karşıya olduklarını söyledik. Şirketi yeniden canlandırdık. Pandemiden bu yana ilk kez hisseyi 501p'ye kadar yükselttik" dedi.