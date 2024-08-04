Öykü bin kişiye can oldu

İzmir'de yaklaşık 5 yıl önce lösemi teşhisi konulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Eylem Şen Yazıcı ve Çağdaş Yazıcı tarafından kızları için 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. İzmir'deki evine dönen Öykü Arin, sık sık Antalya'ya gelip kontrollerine devam ediyor.



AŞI SÜRECİNE BAŞLANACAK

Anne Eylem Şen Yazıcı, "5 yılda tekrar etmedi ya da metastaz olmadı. Başka yerde kanser oluşmadı. Büyük oranda en riskli süreci atlatmış durumda. İlik savaşı sürecinin sona ermesi bizim için önemli. Çok küçük dudaklarında ilik savaşı süreci var hala ama az bir durumda. Testlerin sonucu olumlu değerlendirilirse aşı süreci başlayacak. Önce cansız, sonra belki canlı aşılar yapılacak" dedi. 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyası sayesinde binlerce kişinin başkalarına umut olduğunu söyleyen Eylem Şen Yazıcı, "Eşleşme sayısı çok yüksek. Türk KÖK'te kayıtlı donör sayısı 186 bin görünüyordu. Bence yüzlerce, bini aşkın eşleşme var" dedi.

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