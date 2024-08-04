PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Öykü bin kişiye can oldu

Küçük yaşta lösemiye yakalanan Öykü için İzmir seferber olup ilik örneği verdi. Hem Öykü hem de bin kişi hayata döndü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024
Öykü bin kişiye can oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İzmir'de yaklaşık 5 yıl önce lösemi teşhisi konulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Eylem Şen Yazıcı ve Çağdaş Yazıcı tarafından kızları için 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. İzmir'deki evine dönen Öykü Arin, sık sık Antalya'ya gelip kontrollerine devam ediyor.

AŞI SÜRECİNE BAŞLANACAK
Anne Eylem Şen Yazıcı, "5 yılda tekrar etmedi ya da metastaz olmadı. Başka yerde kanser oluşmadı. Büyük oranda en riskli süreci atlatmış durumda. İlik savaşı sürecinin sona ermesi bizim için önemli. Çok küçük dudaklarında ilik savaşı süreci var hala ama az bir durumda. Testlerin sonucu olumlu değerlendirilirse aşı süreci başlayacak. Önce cansız, sonra belki canlı aşılar yapılacak" dedi. 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyası sayesinde binlerce kişinin başkalarına umut olduğunu söyleyen Eylem Şen Yazıcı, "Eşleşme sayısı çok yüksek. Türk KÖK'te kayıtlı donör sayısı 186 bin görünüyordu. Bence yüzlerce, bini aşkın eşleşme var" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Hizbullah soykırımcı İsrail’i vuruyor! İsrail’in kuzey bölgelerinden sirenler çalmaya başladı
Emeklinin yeni maaşı belli oldu! Farklar haftaya yatacak: Kim, ne kadar alacak? Hesap nasıl yapıldı?
Hamas liderlerinden Talal Nassar, Ayasofya’dan dünyaya seslendi: Yiğit Erdoğan aslan gibi karşılarına dikildi
Vatikan’dan Paris 2024 Olimpiyatları’ndaki LGBT dayatmaları ve Son Akşam Yemeği skandalına tepki
ÖZEL - Süper Kupa’nın adamı Ciro Immobile’den flaş sözler: Fantastik bir başlangıçtı!
Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu’ndan sıkı diyet: Dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı detoks kampına katılacak!
Takvim sahada! Süper Kupa’da Beşiktaş’ın tarihi zaferi sonrası flaş açıklamalar
Gram altın tırmanışa geçti! Analistler yorumladı: 3 bin TL seviyesi görülebilir
Galatasaray yeni 8 numarasını buldu! İstanbul’a geliyor! İşte maliyeti
Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Süper Kupa finali sonrası Takvim.com.tr’ye konuştu: Transfer gelecek mi?
MİT’ten PKK/KCK’nın Avusturya yapılanmasına büyük darbe: Türkiye’ye girerken enselendi!
Kartal’dan duble! Beşiktaş Galatasaray’ı 5-0 yenerek Süper Kupa şampiyonu oldu... İşte atılan goller
Hamas Lideri İsmail Haniye’nin vasiyeti yerine getirildi | On binlerce kişi Filistin için Ayasofya Meydanı’nda tek yürek oldu
Instagram ve Facebook’taki sansür skandalı sonrası gündem oldu! Siyonizmin aparatı ABD’li Mark Zuckerberg, soykırımcı İsrail’den teşekkürü kaptı
Takvim.com.tr, Ayasofya’da! Binlerce kişi Filistin için meydanlara akın etti | İşte o anlar...
SON DAKİKA