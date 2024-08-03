Türkiye'nin ilk tüp tayı "Balat" görücüye çıktı

Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Can Gündüz başkanlığındaki bir ekibin, Friesian ırkı atlardan elde edilen embriyoların farklı ırklardaki kısraklara transfer edilerek tüp taylar elde edilmesi projesi ilk meyvesini verdi.
Ekip, atlardan Friesian ırkı baba "Alp" ile American Paint Horse ırkı anne "Angora"nın çiftleşmesi sonucu elde edilen embriyoyu "Ezo" adlı yerli bir ata nakletti. Taşıyıcı anne Ezo, 11 aylık gebelik sürecinin ardından 2,5 ay önce Türkiye'nin ilk tüp tayını dünyaya getirdi. Taya, "Balat" adı verildi.