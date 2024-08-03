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Ricky Martin, Antalya'da izleyici karşısına çıktı! Bilet fiyatı dudak uçuklattı

Porto Rikolu Ricky Martin, Antalya’da izleyici karşısına çıktı. Sanatçı, 10’uncu yılını kutlayan Antalya Regnum Carya Otel’in ‘Regnum Live in Concerts’ serisi kapsamında pahalı biletleri tüketen hayranlarına hareketli bir gece yaşattı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024
Ricky Martin, Antalya’da izleyici karşısına çıktı! Bilet fiyatı dudak uçuklattı

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Yaklaşık 2 saat boyunca konuklarına müzik keyfi sunarak sevilen şarkılarını arka arkaya seslendiren Ricky Martin'e (52), 7 kişilik bir dans grubunu ve 9 müzisyen sahnede eşlik etti. Popçu, konserine en sevilen şarkılarından 'Maria' ile başladı. Martin, "Uzun bir aradan sonra yeniden Türkiye'de sahne aldığım için çok mutluyum. Bu gece partileyeceğiz. Bazen romantik anlar da yaşayacağız. Bu şarkıların büyük kısmı sayenizde tüm dünyada bir numara oldu. Bunun için minnettarım. İşte bu benim hikayem. Umarım keyif alırsınız" dedi.

BİLETLERİ KAPIŞILDI
Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin'in 2 bin 500 kişilik mekanda verdiği konserin loca fiyatları dudak uçuklattı. 20 bin ile 50 bin euro (720 bin TL 1 milyon 800 bin TL) arasında değişen localar tamamen doldu. Konsere ayakta giriş bilet ücretinin ise 10 bin TL olduğu öğrenildi. Bin 800 kişi Martin'i (180 milyon lira) ayakta izledi.

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