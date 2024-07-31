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Burdur'da iki otomobil birbirine girdi: 1 ölü 9 yaralı

Burdur-Fethiye karayolunda iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 9 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2024, 15:18 Güncelleme 31 Temmuz 2024, 15:51
Burdur’da iki otomobil birbirine girdi: 1 ölü 9 yaralı

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Burdur'da kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada Dursun Özyılmaz (58) hayatını kaybetti, 1'i çocuk, 9 kişi yaralandı.

Burdur- Fethiye kara yolunun Beyköy kavşağında sabah saatlerinde, Sadık Ö. (62) idaresindeki 42 AZ 220 plakalı otomobil ile Yunus U. (44) idaresindeki 34 HAL 551 plakalı otomobil çarpıştı.

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Kazada sürücülerle birlikte otomobillerde bulunan Kübra A. (35), Faruk Kerem A. (22), Salih Eymen A. (10), Dursun Özyılmaz, Ayşe U. (33), Figen U. (46), Muhittin Eren U. (78) ve Sultan U. (71) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Dursun Özyılmaz müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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