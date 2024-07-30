Malatya’da akrabalar arasında silahlı kavga: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Abdullah ve Şeref Ç. ile Gülhan B. kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürülen yaralılardan K.Ç. ve R.Ç'nin ise tedavisi sürüyor. Şüpheli ise olay yeri yakınlarında polise teslim oldu.