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Malatya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Malatya'da aile içi anlaşmazlık sonucu çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Şüpheli ise olay yeri yakınlarında polise teslim oldu. İl Emniyet Müdürü Arif Çankal da olay yerinde incelemede bulundu. Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 16:17 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 16:38
Malatya’da akrabalar arasında silahlı kavga: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Malatya'da aile içi anlaşmazlık sonucu çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



AİLE İÇİ ANLAŞMAZLIK NEDENİYLE KAVGA ÇIKTI
Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Karagöz Caddesi'ndeki bir iş yerinde aile içi anlaşmazlık nedeniyle kavga çıktı.

Malatya'da akrabalar arasında silahlı kavga

Kavgada polis memuru olduğu öğrenilen M.B, Abdullah Ç. (35), Şeref Ç. (60), K.Ç, R.Ç. ve Gülhan B'yi (61) tabancayla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Abdullah ve Şeref Ç. ile Gülhan B. kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ TESLİM OLDU
Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürülen yaralılardan K.Ç. ve R.Ç'nin ise tedavisi sürüyor. Şüpheli ise olay yeri yakınlarında polise teslim oldu.


İl Emniyet Müdürü Arif Çankal da olay yerinde incelemede bulundu. Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

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