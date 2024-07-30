Diyarbakır’da 112 Acil Sağlık ekibine akılalmaz saldırı! 2 sağlık çalışanı yaralandı

Diyarbakır'da hastaya müdahaleye giden 112 Acil Sağlık ekibine hasta yakınları saldırdı. Barış Mahallesi'nde baş ağrısı şikayeti bulunan kişi için yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep edildi.