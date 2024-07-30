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Diyarbakır'da 112 Acil Sağlık ekibine akılalmaz saldırı! 2 sağlık çalışanı yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir vakaya müdahaleye giden 112 Acil Sağlık ekibine hasta yakınlarının saldırısı sonucu 2 sağlık çalışanı yaralandı.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 22:45 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 23:08
Diyarbakır’da 112 Acil Sağlık ekibine akılalmaz saldırı! 2 sağlık çalışanı yaralandı

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Diyarbakır'da hastaya müdahaleye giden 112 Acil Sağlık ekibine hasta yakınları saldırdı. Barış Mahallesi'nde baş ağrısı şikayeti bulunan kişi için yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep edildi.

Diyarbakır'da hastaya müdahaleye giden 112 Acil Sağlık ekibine saldırıDiyarbakır'da hastaya müdahaleye giden 112 Acil Sağlık ekibine saldırı

Belirtilen adrese sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaya evinde müdahale edilmek istenmesi üzerine yakınları hastanın hastaneye götürülmesini isteyerek sağlık ekibine bıçak ve şişeyle saldırdı.

Diyarbakır'da hastaya müdahaleye giden 112 Acil Sağlık ekibine saldırıDiyarbakır'da hastaya müdahaleye giden 112 Acil Sağlık ekibine saldırı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Olayda, sağlık ekibinden Z.B. ve E.T. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekibine korkunç saldırı

Yaralılar, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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