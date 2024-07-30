SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Ankara'da sevgili vahşeti! Caddede önünü kesip boğazından bıçakladı: Ben sana demiştim!

Ankara'da iki gencin sevgili kavgası ölümle bitti. 20 yaşındaki Enes Çekici, kız arkadaşına mesaj attığını iddia ettiği 21 yaşındaki Hasan Esen'i boynundan bıçaklayarak öldürdü. Esen, aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılırken katil zanlısı olayı bir de videoya çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 17:58 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 18:27
Ankara’da sevgili vahşeti! Caddede önünü kesip boğazından bıçakladı: Ben sana demiştim!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ankara'da Enes Çekici (20), kız arkadaşına mesaj attığını iddia edip tartıştığı arkadaşı Hasan Esen'i (21) boynundan bıçaklayarak öldürürken, cep telefonu kamerasıyla da yerde kanlar içindeyken görüntüsünü çekti.

Sevgili kavgası ölümle bitti!

Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Enes Çekici- Hasan EsenEnes Çekici- Hasan Esen

Ankara'da akılalmaz bir sevgili cinayeti işlendi. Enes Çekici adındaki kişi, kız arkadaşına mesaj attığını iddia ettiği kişiyi boynundan bıçakladı.

Enes Çekici'nin Hasan Esen'i öldürdüğü anlarEnes Çekici'nin Hasan Esen'i öldürdüğü anlar

KIZ ARKADAŞIMA MESAJ ATTIN DEYİP BOYNUNDAN BIÇAKLADI

Korkunç olay, Ankara'nın Mamak ilçesi Ekin Mahallesi Bostancık Caddesinde meydana geldi. Enes Çekici, daha önce kız arkadaşına mesaj attığını iddia ederek tartıştığı arkadaşı Hasan Esen ile caddede karşılaştı. Enes Çekici, yanındaki bıçakla Hasan Esen'i boynundan bıçakladı. Hasan Esen, aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

'BEN SANA DEMİŞTİM'

Bu sırada Enes Çekici, görgü tanıklarının iddiasına göre cep telefonu ile yerde kanlar içinde yatan Hasan Esen'in videosunu çekerek, 'Ben sana demiştim, yapacağım diye' dedi. Hasan Esen, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçmaya çalışan Enes Çekici ise yakındaki polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

BIÇAKLADIKTAN SONRA VİDEOSUNU ÇEKTİ

Öte yandan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde Enes Çekici'nin elindeki bıçağı Hasan Esen'e savurduğu, Esen'in aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldığı, bu sırada Enes Çekici'nin cep telefonu ile görüntü çektiği görüldü.

Hasan EsenHasan Esen

TELEFONUNU EMANET ETMİŞ

Hasan Esen'in olay sırasında cep telefonunu emanet ettiği esnaf Sabahattin Karabey, "Çocuk yanımdan gitti. Dayı 'Telefonu sana bırakayım' dedi. Gözümün önünde öbür çocuk geldi şahdamarından vurdu. Aralarında kız meselesi var diyorlar, yazık" dedi.

Ankara Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Hasan Esen'in cenazesi ailesine teslim edildi. Esen'in cenazesi, defnedilmek üzere Kızılcahamam ilçesine götürüldü. Enes Çekici'nin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye Mavi Vatan tepkisi: Bunun adı şuursuzluk! Geri adım atmayacağız
Başkan Erdoğan’dan ayakta alkışlanan tarihi konuşma! İsrail’in klavye soytarısı Katz’a sağlı sollu: Üstümüze salınan piyonları gömdük
Türk Telekom
Alman’ın Türkiye YPG ile masaya otursun hezeyanı! PYD Berlin’de yalvardı Lucks sahneye çıktı: Ankara - Şam yakınlaşması panikletti
Başkan Erdoğan’dan Paris’teki sapkın LGBT propagandasına sert tepki: Macron davet etti torunum uyardı gitmedim
Başkan Erdoğan’ın İHA ordusu İsrail’de manşet manşet fetih korkusu: Ukrayna’dan Etiyopya’ya Ankara’nın parmak izi
İşte 11 soruda sokak hayvanları düzenlemesi | Nereye götürülecekler? Ötanazi uygulanacak mı? Ne zaman yürürlüğe girecek? Standartlar nasıl belirlenecek?
Kenan Işık’a son görev... Atatürk Kültür Merkezi’nde tören! Sanat camiasından vefasızlık: Çoğu yazlıklarında rahatlarını bozmak istememişlerdir
Galatasaray’da ayrılıklara bir yenisi daha ekleniyor! Yıldız ismi isteyen takım belli oldu
Paris 2024 Yaz Olimpiyatları’ndaki ‘Son Akşam Yemeği’ skandalını aklama operasyonu: Küresel tetikçiler başrolü CNN’e çıkardı
Ankara - Şam normalleşmesine CHP sabotajı mı? İlhan Uzgel Arap basınına Türkiye’yi şikayet etti: Askerlerimizi Irak’tan çekeceğiz vaadi
Nüfusta korkutan senaryo: TÜİK 2100’ü açıkladı! Başkan Erdoğan’ın o uyarısı…
Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme adımları: Akyaka/Akhurik demir yolu ve vize kolaylığı...
Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Paris Olimpiyatları’nda gümüş madalya kazandı! Atıcılık tarihimizde bir ilk | Milli boksörümüz Hatice Akbaş çeyrek finalde
Fenerbahçe’ye hayırlı olsun! Orta sahaya kule geliyor
SON DAKİKA