Ankara’da sevgili vahşeti! Caddede önünü kesip boğazından bıçakladı: Ben sana demiştim!

'BEN SANA DEMİŞTİM'

Bu sırada Enes Çekici, görgü tanıklarının iddiasına göre cep telefonu ile yerde kanlar içinde yatan Hasan Esen'in videosunu çekerek, 'Ben sana demiştim, yapacağım diye' dedi. Hasan Esen, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçmaya çalışan Enes Çekici ise yakındaki polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.