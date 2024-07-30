Ankara’da sevgili vahşeti! Caddede önünü kesip boğazından bıçakladı: Ben sana demiştim!

Ankara'da Enes Çekici (20), kız arkadaşına mesaj attığını iddia edip tartıştığı arkadaşı Hasan Esen'i (21) boynundan bıçaklayarak öldürürken, cep telefonu kamerasıyla da yerde kanlar içindeyken görüntüsünü çekti.
Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
Enes Çekici- Hasan Esen
Ankara'da akılalmaz bir sevgili cinayeti işlendi. Enes Çekici adındaki kişi, kız arkadaşına mesaj attığını iddia ettiği kişiyi boynundan bıçakladı.
Enes Çekici'nin Hasan Esen'i öldürdüğü anlar
KIZ ARKADAŞIMA MESAJ ATTIN DEYİP BOYNUNDAN BIÇAKLADI
Korkunç olay, Ankara'nın Mamak ilçesi Ekin Mahallesi Bostancık Caddesinde meydana geldi. Enes Çekici, daha önce kız arkadaşına mesaj attığını iddia ederek tartıştığı arkadaşı Hasan Esen ile caddede karşılaştı. Enes Çekici, yanındaki bıçakla Hasan Esen'i boynundan bıçakladı. Hasan Esen, aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.