Zulüm ölümle bitti

Kocaeli Gölcük'te Mustafa Y. (48), boşandığı eşi Sözen Tutci'nin (55) evini bastı, çıkan tartışmada silahına sarıldı. Araya giren oğlu V.Y.'yi (32) bacağından yaraladı. Boğuşma esnasında, bir kurşun da kendi bacağına saplandı. Yere yığıldı. Saldırı sırasında aldığı kurşunlarla Tutçi, hayatını kaybetti. Sözen Tutçi'nin çocuk yaşta evlendirildiği, çocuklarıyla birlikte eski eşinin zulmünden kaçtığı, Gölcüğe geldiği vurgulandı. Tutçi'nin bir kızının intihar ettiği diğer oğlu Sinan Y.'nin de geçen mart ayında kazada hayatını kaybettiği anlaşıldı.

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